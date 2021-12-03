Avrupa Kulüpler Birliği iki yılda bir Dünya Kupası önerisine karşı çıktı

NASSER AL-KHELAIFI: ECA'NIN 2022'DE, FUTBOLUN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRMEDE VE GÜVENCE ALTINA ALMADA BELİRLEYİCİ BİR ROL OYNAYACAĞINA İNANCIM TAM

2021'in bu son toplantısı, başarısızlıkla sonuçlanan Avrupa Süper Ligi girişiminin ve COVID-19 salgınının yarattığı çalkantılı bir yılın ardından gerçekleşti. Toplantıda kulüplerin, düzgün işleyen bir futbol sisteminin temeli ve geleceği olduğuna dair ECA üyelerinin duyduğu ortak inanç daha güçlü bir şekilde vurgulandı.

Yönetim Kurulu toplantısının ardından, ECA Başkanı Nasser Al-Khelaifi şunları söyledi: "Avrupa'daki 240'tan fazla futbol kulübünü temsil eden ECA'da kararlarımızı birlik ve bütünlük içinde alıyoruz. Bu mutabakat, kararlarımızı daha da güçlü kılıyor. Bugün ECA Yönetim Kurulu, Uluslararası Maç Takvimi ile ilgili alınacak tüm kararlarda, Avrupa kulüplerinin sesine gerektiği gibi saygı gösterilmesi ve kapsamlı istişareler yürütülmesi konusundaki ısrarını açıkça belirtti.

COVID'in neden olduğu zorluklarla mücadeleyle geçen bir yılın ardından, yılın son toplantısını tamamen yeniden kurulmuş, yeniden birleşmiş ve yeniden odaklanmış bir Kurul ile gerçekleştirmemiz çok önemliydi. Yönetim Kurulumuzda futboldaki en yetenekli ve vizyoner kulüp liderlerinden bazılarına sahip olduğumuz için şanslıyız. ECA'nın 2022'de, futbolun geleceğini şekillendirmede ve güvence altına almada belirleyici bir rol oynayacağına inancım tam."