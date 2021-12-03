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    • Spor
    • 03.12.2021 17:59
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    • 03.12.2021 19:07
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    Kasımpaşa - Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM İZLE | Beşiktaş maçı canlı takip

    Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. İki takımda da hedef mutlak galibiyet. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda hakem Mete Kalkavan yönetiminde oynanan Kasımpaşa - Beşiktaş maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Kasımpaşa - Beşiktaş maçına ilişkin tüm detaylar...

    Kasımpaşa - Beşiktaş | CANLI

    Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

    Giresunspor'a 4-0 kaybedilen maçın ardından Beşiktaş, Paşa deplasmanında kazanmak ve yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

    Hakem Mete Kalkavan yönetiminde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.



    KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇINA DAİR DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ




    Kasımpaşa-Beşiktaş maçı 11'ler:

    Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Bruma, Donk, Sakıb, Hajradinovic, Yusuf, Doğucan, Varga, Umut, Jörgensen

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi



        GÖZLER BATSHUAYİ'DE
        Beşiktaş'ın sezon başında büyük ümitlerle transfer ettiği Michy Batshuayi ilk 11'de başladığı ilk 3 maçta 3 gol 1 asistle oynamıştı. Ancak devamı gelmedi, sonrasındaki 6 karşılaşmada sadece penaltıdan ağları bulabildi Belçikalı oyuncu.

        Hastalık dönüşü Giresun karşısında etkili olamayan 28 yaşındaki oyuncu hafta içi yaptığı özel idmanlarla yüzde 100 hazır hale geldi. Çıkış arayan Beşiktaş'ta bu gece tüm gözler haftalardır suskun kalan Batshuayi'de olacak. Yıldız oyuncu atacağı gol veya gollerle hem kendi hem de Beşiktaş için yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.



        PJANİC'TEN SEVİNDİREN HABER
        Kasımpaşa hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş önceki gün Miralem Pjanic'ten gelen kötü haberle sarsılmıştı. Sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissettiği için MR'ı çekilen Boşnak oyuncuda uyluk üst kısmında tendinit saptanmış ve tedavisine başlanmıştı. Bu nedenle de Pjanic'in bugünkü maçta forma giyemeyeceği belirtilmişti. Deneyimli oyuncu tedaviye çabuk cevap verdi ve karşılaşmanın kadrosuna alındı.

        KARTAL'DA 4 EKSİK VAR
        Beşiktaş'ta bugünkü maçta Pjanic'in iyileşmesiyle 4 eksik kaldı. Sakalıkları nedeniyle kaleci Mert, sol kanat Gökhan töre ve orta saha Alex Teixeira forma giyemeyecekler. Necip Uysal ise kırmızı kart ceza nedeniyle yok.



        WELINTON VE DE SOUZA'YA KART UYARISI
        Kasımpaşa deplasmanı öncesinde Beşiktaş'ta ceza sınırında iki isim var. Siyah-Beyazlı ekipte 3'er sarı kartı bulunan Welinton Souza ile Josef de Souza yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta oynanacak Yukatel Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek. Teknik ekip iki oyuncuyu da dikkatli olup kart görmemeleri konusunda uyardı.

        ATİBA İLK 11'E DÖNÜYOR
        Alex Teixeira'nın sakatlığında Atiba Hutchinson'a ilk 11 yolu gözüktü. Teknik direktör Sergen Ya lçın'ın forvet arkasında deneyimli oyuncuyu sahaya sürmeye hazırlandığı öğrenildi. Atiba son olarak Alanya maçına 11'de balamış, geçen hafta Giresun önünde süre almamıştı. 38 yaşındaki oyuncunun bu sezon 1 golü bulunuyor.



            STOPERDE İLK TERCİH TOPAL
            Sergen Yalçın formsuz Welinton'u Giresun maçında kesmiş, Montero'yu da oynatmayıp savunmanın göbeğinde Necip'e şans vermişti. Necip kırmızı kart görünce ikinci yarıda Welinton oyuna girmiş, Montero da 86'da Umut ile değişmişti. Sergen Yalçın'ın bu kez Mehmet Topal'ı savunmada görevlendireceği, iki ismi yine 11'e almayacağı öğrenildi.

            KASIMPAŞA ÇIKIŞ ARIYOR
            Kasımpaşa kötü başladığı sezonda bir türlü toparlanamadı, 14. haftada 19. sıraya geriledi. Kötü durumdan bir an önce kurtulmak isteyen Lacivert-Beyazlı ekip Beşiktaş'ı gözüne kestirdi. Son 3 maçta sadece 1 puan alabilen Paşa kazanıp yeni bir sayfa açmanın planlarını yapıyor. Kupada 3. Lig'den Alanya Kestel'i rotasyonlu kadrosuyla devirip moral bulan Kasımpaşa, Süper Lig'de 4 Nisan 2021'de oynadıkları son maçta sahasında 1-0 yendiği Beşiktaş önünde bir kez daha galibiyet için sahaya çıkacak. Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan ön libero Sadiku ile sağ kanat Dirar oynayamayacaklar.
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