Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
Giresunspor'a 4-0 kaybedilen maçın ardından Beşiktaş, Paşa deplasmanında kazanmak ve yeni bir başlangıç yapmak istiyor.
Hakem Mete Kalkavan yönetiminde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
Kasımpaşa-Beşiktaş maçı 11'ler:
Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Bruma, Donk, Sakıb, Hajradinovic, Yusuf, Doğucan, Varga, Umut, Jörgensen
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi