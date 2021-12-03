Kasımpaşa - Beşiktaş maç özeti! Kasımpaşa Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Kasımpaşa ve Beşiktaş maçı için heyecan dorukta. Kasımpaşa Beşiktaş maçını Mete Kalkavan yönetiyor. Bu akşam saat 20:00'da başlayan maç için taraftarlar büyük bir heyecana kapıldı. Kasımpaşa Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Kasımpaşa Beşiktaş canlı maç izle seçenekleri haberimizde yer alıyor...
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER
KASIMPAŞA: Harun, Sakıb, Bruma, Donk, Hadergjonaj, Travnık, Hajradınovıc, Eysserıc, Varga, Yusuf, Jorgensen (Muhtemel)
BEŞiKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 3 Aralık Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.