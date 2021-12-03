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    • 03.12.2021 20:28
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    • 04.12.2021 13:03
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    Kasımpaşa - Beşiktaş maç özeti! Kasımpaşa Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

    Süper Lig maçlarında heyecan devam ediyor. 15. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Beşiktaş'ın maçta 4 eksiği bulunuyor. GZT Giresunspor maçından 4-0 mağlubiyet sonrası yara alan siyah beyazlılar, bu akşam 3 puan almak için mücadele verecek. Karşılaşmayı yakından takip edecek taraftarlar maçın yayın kanalı hakkında araştırmalara başladı. İşte Kasımpaşa - Beşiktaş canlı maç izle! Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme seçenekleri!

    takvim.com.tr
    Kasımpaşa - Beşiktaş canlı maç izle! Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Kasımpaşa ve Beşiktaş maçı için heyecan dorukta. Kasımpaşa Beşiktaş maçını Mete Kalkavan yönetiyor. Bu akşam saat 20:00'da başlayan maç için taraftarlar büyük bir heyecana kapıldı. Kasımpaşa Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Kasımpaşa Beşiktaş canlı maç izle seçenekleri haberimizde yer alıyor...

    KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

    KASIMPAŞA: Harun, Sakıb, Bruma, Donk, Hadergjonaj, Travnık, Hajradınovıc, Eysserıc, Varga, Yusuf, Jorgensen (Muhtemel)

    BEŞiKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi

    KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 3 Aralık Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

        KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇINI HAKEMİ KİM?

        Süper Lig'in 15. haftasında, 3 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ile Beşiktaş karşılaşacak. Müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Serkan Ok yapacak. Bahattin Şimşek dördüncü hakem olacak.

        BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

        Siyah-beyazlı takımda Kasımpaşa maçı öncesi 5 eksik futbolcu bulunuyor. GZT Giresunspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatan Mert Günok'un yanı sıra, Alex Teixeira, Gökhan Töre Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Sakat futbolcuların yanı sıra GZT Giresunspor maçında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Necip Uysal da oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

        İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

        Beşiktaş'ta iki futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte 3'er sarı kartı bulunan Welinton Souza ile Josef de Souza yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta oynanacak Yukatel Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.
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        Haberler Spor Kasımpaşa - Beşiktaş maç özeti! Kasımpaşa Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
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