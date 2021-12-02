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    • Spor
    • 02.12.2021 16:36
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    • 02.12.2021 16:42
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    Son dakika: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu

    Galatasaray son dakika transferini duyurdu. Galatasaray Kulübü, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. 23 yaşındaki oyuncu, 2026'ya kadar sarı kırmızılı formayı terletecek.

    Galatasaray duyurdu! İmzalar tamam

    Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalanmıştır.


    2020-2021 Süper Lig Sezonu yaz transfer döneminde Galatasarayımıza transfer olan genç futbolcu, takımımızda gösterdiği gelişimle Türkiye A Milli Takıma yükseldi. Ay-yıldızlı A Milli forma ile ilk maçına 27 Mayıs 2021 tarihinde çıkan Kerem, 8 maçta 3 gollük performans ortaya koydu.


    Galatasaray'da şu ana kadar 54 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcumuz, 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
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        Haberler Spor Son dakika: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu
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