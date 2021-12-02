Giresunspor 4-2 Ankara Demirspor (MAÇ SONUCU- GOLLER VE ÖZET İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı yaşanıyor. Süper Lig ekibi Giresunspor ile TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor ile karşı karşıya geldi.



Giresunspor, Ankara Demirspor'u 4-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Giresunspor'a turu getiren golleri Joe Champness(2), penaltıdan Umut Nayir ve Çekdar Orhan kaydetti. Ankara Demirspor'un gollerini ise Abdulkadir Özdemir ve Ahmet Sivri attı.





Giresunspor, 3. dakikada Joe Champness'ın attığı golle Ankara Demirspor karşısında 1-0 öne geçti.





Giresunspor, 14. dakikada Umut Nayir'in penaltıdan attığı golle Ankara Demirspor karşısında skoru 2-0'a getirdi





Ankara Demirspor, 49. dakikada Abdulkadir Özdemir'in attığı golle Giresunspor karşısında skoru 2-1'e getirdi.





Giresunspor, 57. dakikada Joe Champness'ın attığı golle Ankara Demirspor karşısında skoru 3-1'e getirdi.



Ankara Demirspor, 75. dakikada Ahmet Sivri'nin attığı golle Giresunspor karşısında skoru 3-2'ye getirdi.

Giresunspor, 85. dakikada Çekdar Orhan'ın attığı golle Ankara Demirspor karşısında 4-2 öne geçti.

GİRESUNSPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

KUTLUHAN BİLGİÇ(Hakem)

BARAN ERASLAN(1. Yardımcı Hakem)

ÖZCAN SULTANOĞLU(2. Yardımcı Hakem)

FERİDUN DALDAŞ(Dördüncü Hakem)