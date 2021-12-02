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    • Spor
    • 02.12.2021 12:47
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    • 02.12.2021 14:55
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    Giresunspor 4-2 Ankara Demirspor (MAÇ SONUCU- GOLLER VE ÖZET İZLE)

    Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Giresunspor ile Ankara Demirspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 4-2 galip ayrılan Giresunspor bir üst tura yükseldi. Karşılaşmanın gollerini takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Giresunspor evinde turladı!

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı yaşanıyor. Süper Lig ekibi Giresunspor ile TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor ile karşı karşıya geldi.

    Giresunspor, Ankara Demirspor'u 4-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Giresunspor'a turu getiren golleri Joe Champness(2), penaltıdan Umut Nayir ve Çekdar Orhan kaydetti. Ankara Demirspor'un gollerini ise Abdulkadir Özdemir ve Ahmet Sivri attı.


    Giresunspor, 3. dakikada Joe Champness'ın attığı golle Ankara Demirspor karşısında 1-0 öne geçti.


    Giresunspor, 14. dakikada Umut Nayir'in penaltıdan attığı golle Ankara Demirspor karşısında skoru 2-0'a getirdi


    Ankara Demirspor, 49. dakikada Abdulkadir Özdemir'in attığı golle Giresunspor karşısında skoru 2-1'e getirdi.


    Giresunspor, 57. dakikada Joe Champness'ın attığı golle Ankara Demirspor karşısında skoru 3-1'e getirdi.

    Ankara Demirspor, 75. dakikada Ahmet Sivri'nin attığı golle Giresunspor karşısında skoru 3-2'ye getirdi.

    Giresunspor, 85. dakikada Çekdar Orhan'ın attığı golle Ankara Demirspor karşısında 4-2 öne geçti.

    GİRESUNSPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

    KUTLUHAN BİLGİÇ(Hakem)
    BARAN ERASLAN(1. Yardımcı Hakem)
    ÖZCAN SULTANOĞLU(2. Yardımcı Hakem)
    FERİDUN DALDAŞ(Dördüncü Hakem)

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    Haberler Spor Giresunspor 4-2 Ankara Demirspor (MAÇ SONUCU- GOLLER VE ÖZET İZLE)
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