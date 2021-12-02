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    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Kyriakopoulos’un sinyalini verdi

    İtalyan medyasına röportaj veren Başkan Ahmet Ağaoğlu, Georgios Kyriakopoulos’u kast ederek, “Muhtemelen bir üçüncü Yunan oyuncuyu daha transfer edeceğiz” ifadelerini kullandı...

    Üçüncü yunan geliyor

    Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İtalyan medyasına özel röportaj verdi. Ağaoğlu kulübün durumu hakkında tut, transfer, şampiyonluk ve birçok konu hakkında konuştu. Ağaoğlu, "Hedefimiz uzun bir aradan sonra şampiyon olmak ve ardından Avrupa'da oynamak. Kolay olmayacağını biliyoruz" dedi. Bordo-Mavililer'in Başkanı, "Şanslıyız çünkü Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis harika ve bizim için çok önemli oyuncular. Muhtemelen bir üçüncü Yunan oyuncuyu daha transfer edeceğiz" açıklamasını yaptı. Ağaoğlu'nun ima ettiği isim Sassuolo forması giyen Yunan sol bek Georgios Kyriakopoulos



    AVCI: BOMBA GIBIYIZ
    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı dünkü antrenman öncesi basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. 36 puanla zirvede yer alan Trabzonspor'un tecrübeli teknik adamı, "Bomba gibiyiz. Her şey yolunda. İyi olmamamız için bir sebep var mı?'' sözleri dikkat çekti. Avcı sonrasında oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı.



    TRABZON'DA KONGRE HEYECANI
    Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu bugün Divan Kurulu'na teslim edilecek. Listede sürpriz isimler yer alıyor.

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    Haberler Spor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Kyriakopoulos’un sinyalini verdi
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