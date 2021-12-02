Orlando City'den ayrılan Portekizli Luis Nani Fenerbahçe'ye dönmek istiyor

MLS ekiplerinden Orlando City'de 3 yıldır forma giyen ve toplam 88 maçta 31 gol atıp 19 da asist yapan Portekizli yıldız Nani, önceki açıklamalarında tekrar Fenerbahçe'ye dönmek istediğini ancak bunun kendi elinde olmadığını söylemişti.