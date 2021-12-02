Orlando City'den ayrılan Portekizli Luis Nani Fenerbahçe'ye dönmek istiyor

MLS ekiplerinden Orlando City'de 3 yıldır forma giyen ve toplam 88 maçta 31 gol atıp 19 da asist yapan Portekizli yıldız Nani, önceki açıklamalarında tekrar Fenerbahçe'ye dönmek istediğini ancak bunun kendi elinde olmadığını söylemişti.
Orlando City ile yollarını ayıran Nani'nin bu kez eli daha kuvvetli ve devre arası transfer döneminde yeniden Fenerbahçe'ye dönmesi sarı-lacivertli teknik heyet ve yönetimin tercihine bağlı.
FENERBAHÇE İLE YARIM KALAN HİKAYEYİ TAMAMLAMAK İSTİYOR
2015 Yılında Manchester United'tan 15 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Portekizli futbolcu, Fenerbahçe'yi unutamıyor.