PSG'nin süper yıldızı Lionel Messi'nin 30 milyon euro'ya satın aldığı oteli yıkılıyor

Cristiano Ronaldo gibi Lionel Messi de geleceğe yönelik çeşitli yatırımlar yaparak saha dışında da sıkı bir şekilde çalışıyor. Ancak gerçek şu ki, tüm anlaşmalar Messi'nin istediği gibi gitmedi.
ŞARTLARA UYMADI
İspanya'da çarşamba günü, Messi'nin ticari yatırımlarından birinin yanlış gittiği ortaya çıktı. Messi'nin, 2017 yılında 30 milyon avro karşılığında satın aldığı otellerden birinin yıkım kararının olduğu söyleniyor. Söz konusu otel işletmesi, Barcelona'nın güneyinde bulunan ve 77 odalı dört yıldızlı bir otel...