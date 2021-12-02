Lig maçında korku dolu anlar: Hava topunda rakibiyle çarpışan genç futbolcu beyin kanaması geçirdi

Rize'de, 28 Kasım'da Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor U-16 futbol takımları arasında oynanan maçın 15'inci dakikasında hava topuna yükselen İmran Gür rakibi ile çarpıştı.
Yere yığılan iki oyuncuya kulüp doktoru ve sağlık çalışanları müdahale etti. Sahadan yürüyerek çıkan Gür antrenörleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlenen oyuncu ameliyata alındı. Hayati tehlikeyi atlatan oyuncunun hastanede tedavisi sürüyor.
O ANLAR KAMERADA
İmran Gür'ün rakibi ile hava topuna çıktığı sırada çarpıştığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde iki oyuncunun çarpışma sonrası yerde kaldığı, sağlık görevlilerinin müdahale ettiği görülüyor. Saha içi tedavisinin ardından ayağa kalkan ve bir süre beklediği görülen oyuncu daha sonra arkadaşlarının yardımıyla saha kenarına getiriliyor.