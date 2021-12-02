Lig maçında korku dolu anlar: Hava topunda rakibiyle çarpışan genç futbolcu beyin kanaması geçirdi

'İMRAN DÖNENE KADAR 8 NUMARALI FORMAYI BEKLETECEĞİZ'

Çaykur Rizespor U-16 takımı teknik sorumlusu Hakan Turanlı da endişeli bir süreç yaşadıklarını söyleyerek "Maçın 15'inci dakikasında talihsiz bir olay yaşandı. Ne yazık ki sporda bu tür olaylar yaşanabiliyor. İmran'ın çarpışıp yere düştüğünü görünce biz de şok yaşadık. Hemen yanına gittik. İmran'ın o an tam kendinde olmadığını gördüm. Sonrasında İmran'ı oyundan alarak hastaneye götürdük. Hiçbir sportif faaliyetin sağlıktan önemli olmadığını biliyoruz. İmran'ı yeniden sağlıklı halde gördüğümüz için çok mutluyuz. İmran gelene kadar, kullandığı 8 numaralı formayı bekleteceğiz. Aramıza katılacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Futbolcumuzun bu zor döneminde Rizespor camiası olarak çok iyi kenetlendik. Başta kulüp başkanımız Tahir Kıran ve yöneticilerimizle birlikte İmran'ın hep yanında olduk" ifadelerini kullandı.

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