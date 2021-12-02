Göztepe kupada çok rahat turladı | Göztepe 5 - 0 Kahta 02 Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Türkiye'nın Kupası'nda, Göztepe sahasında 3. Lig ekibi Kahta 02'yi konuk etti.

Mücadele İzmir ekibinin 5-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Göztepe'nin golleri Ndiaye (2), Kahraman, Arslanagic ve Rudi Bakuu kaydetti.

Bu skorla Göztepe üst tur biletini kaparken, Kahta 02 turnuvaya veda etti.



İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Göztepe, Pape Cherif Ndiaye'nin 20. dakikada attığı golle Kahta 02 Spor karşısında 1-0 öne geçti.