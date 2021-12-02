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    • Spor
    • 02.12.2021 15:01
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    • 02.12.2021 19:02
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    Göztepe kupada çok rahat turladı | Göztepe 5 - 0 Kahta 02 Spor

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla sürüyor. Saat 17.00'de başlayan ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanan Göztepe - Kahta 02 Spor maçını, ev sahibi İzmir temsilcisi 5-0'lık skorla kazandı. Göztepe bu sonuçta Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.

    takvim.com.tr
    Göztepe kupada çok rahat turladı

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Türkiye'nın Kupası'nda, Göztepe sahasında 3. Lig ekibi Kahta 02'yi konuk etti.

    Mücadele İzmir ekibinin 5-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Göztepe'nin golleri Ndiaye (2), Kahraman, Arslanagic ve Rudi Bakuu kaydetti.

    Bu skorla Göztepe üst tur biletini kaparken, Kahta 02 turnuvaya veda etti.

    İŞTE MAÇIN GOLLERİ
    Göztepe, Pape Cherif Ndiaye'nin 20. dakikada attığı golle Kahta 02 Spor karşısında 1-0 öne geçti.

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    Haberler Spor Göztepe kupada çok rahat turladı | Göztepe 5 - 0 Kahta 02 Spor
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