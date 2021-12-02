Manchester United'dan Haaland için dev teklif! Tam 118 milyon euro...

Manchester United, görevine son verdiği teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yerine koltuğa Alman Ralf Rangnick'i getirdi. Alman teknik adam sezon bitimine dek Kırmızı Şeytanlar'ı çalıştıracak. İngiliz basını, Rangnick'in dört eski öğrencisini Manchester United'a getireceğini yazdı. Haberlere göre; Rangnick eski öğrencileri Erling Haaland ile Timo Werner'le birlikte iki RB Leipzig orta saha oyuncusunu takıma getirmeye çalışacak.
ERLİNG HAALAND İÇİN TEKLİF YAPILACAK!
Alman teknik adam ilk olarak Avrupa'nın en gözde ve formda isimlerinden Norveçli golcü Erling Haaland'ı takıma katmak için teklifte bulunacak.
Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'da sportif direktörlük yaptığı dönemde Haaland'ı yakından tanıyan Ragnick, golcü oyuncunun babası ile yakın ilişkilerini de bu transfer için kullanacak.