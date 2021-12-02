Manchester United'dan Haaland için dev teklif! Tam 118 milyon euro...

Ralf Rangnick, halihazırda RB Leipzig forması giyen orta sahalar Fransız Christopher Nkunku ile Malili Amadou Haidara'yı da takıma katmaya çalışacak. Daha önce Arsenal'in de hedefindeki Nkunku, Leipzig ile bu sezon 20 maçta 13 gol atarken, 9 da asist yaptı. Nkunku, Paris Saint-Germain ve Manchester City'nin de yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubunda 5 maçta 7 gol attı. Ancak Alman ekibi, 4 puanda kaldı ve gruptan çıkamadı.