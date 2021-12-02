Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 3-1 Akhisarspor (MAÇ SONUCU-GOLLER VE ÖZET İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Tur mücadelesinde Yeni Malatyaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti. Akhisarspor kupaya veda ederken, Yeni Malatyaspor ise bir üst tura yükseldi.
Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren goller 95. dakikada Benjamin Tetteh, 114. dakikada Osman Haqi ve 120+4. dakikada Mounir Chouiar kaydetti. Akhisar'ın tek golünü 11. dakikada penaltıdan Cihat Çelik attı.
KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR
8'inci dakikada ceza sahası dışından Mounir'in çektiği şut az farkla auta çıktı.
18'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mallan'ın çektiği sert şutunu kaleci Enes çıkardı. Geri Mallan'ın gelişine vurduğu top kalenin yanından auta çıktı.
21'inci dakikada kaleyi sol çaprazdan gören noktadan Mallan'ın kullandığı serbest vuruşunu kaleci Enes kornere çeldi.