Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 3-1 Akhisarspor (MAÇ SONUCU-GOLLER VE ÖZET İZLE)

56'ncı dakikada savunma oyuncularını geçen Mounir'in şutunu kaleci kurtardı.

60'ncı dakikada açılan ortaya iyi yükselen Kubilay'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

74'üncü dakikada orta alandan geldiği ceza sahası içerisinde Bertuğ'un vuruşunda top üstten auta çıktı.

83'üncü dakikada orta alandan topu alarak ceza sahası içerisine giren Haqi Osman, 2 savunma oyuncusu ve kaleciyi geçerek şutunu çekti, top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmada gol olmadı ve 0-0'lık skorla maç uzatmalara kaldı.

93'üncü dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde Hafes'in kullandığı serbest vuruşu kaleci Enes kurtardı.

95'inci dakikada ceza sahası içerisinde Miraç'ın ara pasıyla topla buluşan Tetteh'in vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

109'uncu dakikada ceza sahası içerisinde Eric'in Bora'ya yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendiren hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi. Yusuf Cihat'ın kullandığı penaltı vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.

114'üncü dakikada geriden kaptığı topla ceza sahası içerisine giren Haqi Osman'ın şutunu kaleci Enes kurtardı. Geri önüne seken topa dokunan Osman'ın vuruşunda top fileleri havalandırdı: 2-1.

120+1'inci dakikada kendi yarı alanından çıkan Yeni Malatyaspor'da Mounir'in Akhisar yarı alanına sürdü. Kalede de kimse bulunmayınca boş kaleye vuran Mounir'in şutunda top filelerle buluştu: 3-1.

Uzamalarda 4 gol olan maç, ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğü ile noktalandı.