Konyaspor ZTK'da bir üst turda! Konyaspor 3 - 1 Vanspor FK maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Spor ekranlarında kıran kırana birçok maç ekranlara geliyor. 4. tur maçında Konyaspor ile Vanspor FK karşılaştı. Mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla ev sahibi ekip Konyaspor oldu.

Konyaspor'un golleri Barış Gök (k.k), Alper Uludağ, Amar Rahmanovic'ten geldi. Vanspor'un tek golünü ise Hamza Küçükköylü kaydetti.

Bu skorla Konyaspor tur biletini cebine koyarken, Vanspor kupaya veda eden taraf oldu.

MAÇTA İLGİNÇ ANLAR

İlk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada atılan goller geceye damga vurdu.

Vansporlu oyuncuların sakatlık dolayısıyla durduğu anda atılan gol sonrası Konyaspor kalesini boşalttı ve durum 1-1'e geldi.

MAÇIN GOLLERİ

Karşılaşmada ilk golü 33. dakikada Vanspor FK'lı Barış Gök kendi ağlarına gönderdi. Konyaspor bu golle 1-0 öne geçti.

Maçın 35. dakikasında bu kez Konyaspor oyuncularının sportmence davranarak topu bırakmasının ardından Vanspor FK Hamza Küçükköylü'nün golüyle eşitliği yakaladı.

Maçın ikinci yarısında Konyaspor bir kez daha öne geçti. Alper Uludağ'ın 71. dakikada attığı golle skor 2-1'e geldi.

76. dakikada Rahmanovic skoru belirleyen golü attı. Konyaspor, Rahmanovic'in golüyle maçı 3-1 kazandı.