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    • Spor
    • 02.12.2021 13:59
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    • 02.12.2021 13:59
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    Galatasaray istemişti! Bursaspor'un genç yıldızı İsmail Çokçalış'ın sözleşmesi feshedildi

    Son dakika spor haberleri... Sezon başında Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan ve Fatih Terim'in ısrarla istediği Bursaspor'un genç sol beki İsmail Çokçalış'ın yeşil-beyazlı ekiple olan sözleşmesi feshedildi.

    Galatasaray istemişti! Genç yıldızın sözleşmesi feshedildi

    Bursaspor'da kadro dışı bırakılan İsmail Çokçalış'ın sözleşmesi feshedildi. Konuyla ilgili yeşil-beyazlı kulübün açıklama yapması bekleniyor. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Yeşil-beyazlı kulübü federasyona şikayet eden sonrasında da parası ödendikten sonra kadro dışı bırakılan İsmail Çokçalış'ın sözleşmesi feshedildi. Bursaspor'un TFF'nin internet sitesindeki kadrosunda da yer almayan İsmail Çokçalış'la ilgili yeşil-beyazlı kulübün açıklama yapması bekleniyor. Bursaspor Kulübü'nün bu durumdan maddi kazanç sağlayıp sağlamadığı da merak konusu haline geldi. Bilindiği gibi yeşil-beyazlı kulüp, geçtiğimiz hafta oyuncuya, serbest kalmaması adına 2 milyon 119 bin TL'lik bir ödeme yaptığını açıklamıştı.

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    Haberler Spor Galatasaray istemişti! Bursaspor'un genç yıldızı İsmail Çokçalış'ın sözleşmesi feshedildi
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