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    Hatay biri penaltılar olmak üzere dün 2 kez Diouf’un kaleye geçtiği maçta Eyüp’ü eledi

    Türkiye Kupası 4. turunda Hatayile Eyüparasında oynanan maçın 90. dakikasında Hatay'ın kalecisi Abdullah kırmızı kart gördü. Uzatmalarda kaleyi takımın golcüsü Diouf korudu. Uzatmalara giden maçın 120. dakikasında oyuna sonradan giren Hatay'ın yedek kalecisi Yavuz da kırmızı kart gördü. Diouf kaleyi bir kez daha devraldı. Penaltılarla rakibine 5-4 üstünlük kuran Hatay, tur atladı.

    Tarihe geçen maçta tur Hatay’ın

    Türkiye Kupası 4. turunda Hatayile Eyüparasında oynanan maçın 90. dakikasında Hatay'ın kalecisi Abdullah kırmızı kart gördü. Uzatmalarda kaleyi takımın golcüsü Diouf korudu. Uzatmalara giden maçın 120. dakikasında oyuna sonradan giren Hatay'ın yedek kalecisi Yavuz da kırmızı kart gördü. Diouf kaleyi bir kez daha devraldı. Penaltılarla rakibine 5-4 üstünlük kuran Hatay, tur atladı.

    Sonuçlar: Altınordu-Aksaray Bld: 1-3, Samsun-Uşak: 4-0, Denizli-Ağrı: 3-0, Bolu-Ordu: 4-2, K.Gümrük- Sarıyer: 2-0, Adana-Kocaeli: 1-2, Alanya-Osmaniye: 6-0, Kayseri-Iğdır: 4-0, Rize-Ankara: 0-1.

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