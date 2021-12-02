Ali Koç başarısızlığın sinirini kongre üyeleri ve taraftarlardan aldı





Sarı-Lacivertli kulübün Başkanı Koç, 200 kongre üyesini attıkları eleştirel twitleri sebebiyle disipline verirken bir kısım taraftarı da Fenerbahçe'nin marka değerine zarar vermek ve kişisel haklara saldırı suçlamalarıyla savcılığa verdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son hamlesi, sosyal medyadaki taraftarları da bir hayli kızdırdı. Sarı- Lacivertli taraftarlar, "Takım ligde ne durumda! Başkan nelerle uğraşıyor… Akıl alır gibi değil. Koskoca Fenerbahçe'nin geldiği duruma bak. Kardeşim Fenerbahçeliler olarak her gün eziyet çekmekten bıktık. Yeter artık" gibi yorumlarda bulundular.