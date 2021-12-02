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    Ali Koç başarısızlığın sinirini kongre üyeleri ve taraftarlardan aldı

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 200 kongre üyesini attıkları tweet sebebiyle disipline verdi. Bazı taraftarlar için ise savcılığa suç duyurusunda bulundu. İşte sizler için derlediğimiz 2 Aralık tarihli Fenerbahçe haberleri...

    Ali Koç 200 üyeyi disipline verdi!

    Başkanlığı döneminde taraftarın yüzünü bir türlü güldüremeyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son hamlesi şaşırttı.



    Sarı-Lacivertli kulübün Başkanı Koç, 200 kongre üyesini attıkları eleştirel twitleri sebebiyle disipline verirken bir kısım taraftarı da Fenerbahçe'nin marka değerine zarar vermek ve kişisel haklara saldırı suçlamalarıyla savcılığa verdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son hamlesi, sosyal medyadaki taraftarları da bir hayli kızdırdı. Sarı- Lacivertli taraftarlar, "Takım ligde ne durumda! Başkan nelerle uğraşıyor… Akıl alır gibi değil. Koskoca Fenerbahçe'nin geldiği duruma bak. Kardeşim Fenerbahçeliler olarak her gün eziyet çekmekten bıktık. Yeter artık" gibi yorumlarda bulundular.



    FENERBAHÇE DENEME TAHTASI DEĞİLDİR!
    Burak Kızılhan, İrfan Can'ın PFDK'ya sevk edilmesi ile ilgili, "Örneği olmayan sevklerin Fenerbahçe üzerinden gerçekleşmesi camiamızı kızdırmaktadır" dedi.



        Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yıldız oyuncuları İrfan Can'ın PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili konuştu ve kararın tamamen kötü niyetli bir şekilde uygulandığını belirtti... Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Burak Kızılhan, "Örneği olmayan sevklerin Fenerbahçe üzerinden gerçekleşmesi camiamızı kızdırmaktadır. Fenerbahçe deneme tahtası değildir" ifadelerini kullandı.



        FERDİ KADIOĞLU İMZAYI ATIYOR!
        Sarı-Lacivertli Yönetim, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu ile bir kez daha görüşme yapacak. Bu görüşme sonrasında genç yıldızın sözleşmesini uzatması bekleniyor. 2018 yılında Hollanda Ligi ekibi NEC Nijmegen'den transfer edilen 22 yaşındaki yıldız, özellikle bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor. Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada yaptığı yorumlarda genç yıldızın takımda kalması gerektiğini belirtiyor.

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        Haberler Spor Ali Koç başarısızlığın sinirini kongre üyeleri ve taraftarlardan aldı
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