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    TFF zirvesi ardından Ahmet Ağaoğlu'ndan net mesajlar

    TFF ile yapılan zirvenin ardından konuşan Kulüpler Birliği Başaknı Ağaoğlu, “Problemler çok yakın bir gelecekte iki tarafın da ortak çabası doğrultusunda çözülecek” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 2 Kasım tarihli yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Ortak çaba ile çözülecek

    Dün Riva'da önemli bir toplantı vardı. Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği temsilcileri, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile TFF Danışmanı ve İngiltere Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı David Elleray bir araya geldi. Toplantı çıkışı açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "TFF, David Elleray ile bir süre önce danışman olarak anlaşma imzaladı. Teker teker tüm kulüplerle yaşanılan sıkıntıları, bu sıkıntılarla ilgili olarak kendilerinin çözüm önerilerini dinledi. Federasyon başkanımız da kulüplerle aynı görüşü paylaştığını ifade etti. Her iki tarafta da aynı iradeyi görmek, bu problemlerin çok yakın bir gelecekte yani kısa, orta ve uzun dönemde iki tarafın da ortak çabası doğrultusunda çözüleceği yönünde" ifadesini kullandı.



    NÖBET SIRASI MOHAMED'TE!
    Ligde son 3 maçta 7 puan kaybeden Galatasaray, Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Gol yollarında yaşanan sıkıntıya çözüm bulmaya çalışan Fatih Terim'in İzmir ekibine karşı ilk 11'de yine değişime gitmesi bekleniyor. Malatya deplasmanında şans verdiği Diagne ve Halil'in performansından memnun kalmayan tecrübeli hocanın Altay önünde Mostafa Mohamed'e ilk 11'de şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.



    İRFAN CAN'DA GÖZLEMCI DETAYI!
    F.Bahçeli İrfan Can'ın PFDK'ya sevkinin arkasında da gözlemci detayı yatıyor. İrfan'ın Atakan'la yaşadığı gerilimin görüntülerinin gözlemci tarafından kaydedildiği, bu nedenle hakemlerin görmediği olay nedeniyle ağır ceza ile karşı karşıya kaldığı öğrenildi.



        IANİS HAGİ'DE FAVORİ ASLAN
        Bahis siteleri, Galatasaray'ı Rumen yıldızın transferinde favori gösteriyor. Efsane yıldız Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin transferi Galatasaray'ın gündemindeki sıcaklığını koruyor. Avrupa'daki ünlü bahis siteleri, Rangers'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Rumen yıldızın transferinde Sarı-Kırmızılılar'ı favori gösteriyor. Galatasaray'ın ardından Lyon, Roma, Fiorentina, Newcastle, Lazio ve Sevilla diğer şansı bulunan takımlar olarak sıralanıyor.



        LEBRON'UN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
        NBA ekibi Los Angeles Lakers'ın All Star oyuncusu LeBron James, koronavirüse yakalandı. Rutin testi pozitif çıkan James, 2. testi negatif çıkmaması halinde en az 10 gün takımdan ayrı karantinada kalacak.



        KRİSTOFFERSSON ŞAMPİYON
        Dünya Rallikros Şampiyonası'nda 2021 yılının şampiyonu belli oldu. Red Bull sporcusu Johan Kristoffersson kupaya uzandı. İsveçli pilot dördüncü kez dünya şampiyonluğunu kazandı.

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        Haberler Spor TFF zirvesi ardından Ahmet Ağaoğlu'ndan net mesajlar
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