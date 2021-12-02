TFF zirvesi ardından Ahmet Ağaoğlu'ndan net mesajlar

Dün Riva'da önemli bir toplantı vardı. Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği temsilcileri, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile TFF Danışmanı ve İngiltere Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı David Elleray bir araya geldi. Toplantı çıkışı açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "TFF, David Elleray ile bir süre önce danışman olarak anlaşma imzaladı. Teker teker tüm kulüplerle yaşanılan sıkıntıları, bu sıkıntılarla ilgili olarak kendilerinin çözüm önerilerini dinledi. Federasyon başkanımız da kulüplerle aynı görüşü paylaştığını ifade etti. Her iki tarafta da aynı iradeyi görmek, bu problemlerin çok yakın bir gelecekte yani kısa, orta ve uzun dönemde iki tarafın da ortak çabası doğrultusunda çözüleceği yönünde" ifadesini kullandı.