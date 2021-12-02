TFF zirvesi ardından Ahmet Ağaoğlu'ndan net mesajlar

Dün Riva'da önemli bir toplantı vardı. Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği temsilcileri, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile TFF Danışmanı ve İngiltere Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı David Elleray bir araya geldi. Toplantı çıkışı açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "TFF, David Elleray ile bir süre önce danışman olarak anlaşma imzaladı. Teker teker tüm kulüplerle yaşanılan sıkıntıları, bu sıkıntılarla ilgili olarak kendilerinin çözüm önerilerini dinledi. Federasyon başkanımız da kulüplerle aynı görüşü paylaştığını ifade etti. Her iki tarafta da aynı iradeyi görmek, bu problemlerin çok yakın bir gelecekte yani kısa, orta ve uzun dönemde iki tarafın da ortak çabası doğrultusunda çözüleceği yönünde" ifadesini kullandı.
NÖBET SIRASI MOHAMED'TE!
Ligde son 3 maçta 7 puan kaybeden Galatasaray, Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Gol yollarında yaşanan sıkıntıya çözüm bulmaya çalışan Fatih Terim'in İzmir ekibine karşı ilk 11'de yine değişime gitmesi bekleniyor. Malatya deplasmanında şans verdiği Diagne ve Halil'in performansından memnun kalmayan tecrübeli hocanın Altay önünde Mostafa Mohamed'e ilk 11'de şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.
İRFAN CAN'DA GÖZLEMCI DETAYI!
F.Bahçeli İrfan Can'ın PFDK'ya sevkinin arkasında da gözlemci detayı yatıyor. İrfan'ın Atakan'la yaşadığı gerilimin görüntülerinin gözlemci tarafından kaydedildiği, bu nedenle hakemlerin görmediği olay nedeniyle ağır ceza ile karşı karşıya kaldığı öğrenildi.