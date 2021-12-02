Pereira Fenerbahçe macerasının sonuna geliyor! İlk aday Farioli

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın bileti kesilmek üzere… Sarı-Lacivertliler'de Göztepe beraberliği sonrası Portekizli hocanın kredisi iyice tükendi. Göreve geldiğinden bu yana oynattığı futbolla taraftarın tepkisine neden olan tecrübeli hoca ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetim yaptığı toplantı sonrasında Pereira ile devam etmeme kararı aldı.
BILIC DE FENER'İN LİSTESİNDE
Tecrübeli çalıştırıcıyla Çaykur Rizespor maçında kötü bir sonuç alınması durumunda yollar ayrılacak. Fenerbahçe'nin hedefindeki teknik adam ise Fatih Karagümrük'ü bambaşka bir kimliğe büründüren Francesco Farioli... Pereira'nın gönderilmesi durumunda Fenerbahçe, 32 yaşındaki İtalyan teknik adam ile masaya oturacak. Yönetim, İtalyan Farioli'nin alternatifini ise Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic olarak belirlemiş durumda.