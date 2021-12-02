Pereira Fenerbahçe macerasının sonuna geliyor! İlk aday Farioli

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın bileti kesilmek üzere… Sarı-Lacivertliler'de Göztepe beraberliği sonrası Portekizli hocanın kredisi iyice tükendi. Göreve geldiğinden bu yana oynattığı futbolla taraftarın tepkisine neden olan tecrübeli hoca ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetim yaptığı toplantı sonrasında Pereira ile devam etmeme kararı aldı.