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    • Spor
    • 01.12.2021 20:46
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    • 01.12.2021 20:48
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    Abdullah Avcı’dan Trabzonspor taraftarına çağrı: Hep birlikte horona duralım

    Son dakika haberleri... Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yayınladıkları videoyla, bordo mavili taraftarları hafta sonu oynanacak Adana Demirspor maçına davet etti. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, "Her maç bu heyecanı birlikte yaşamak için durmayın, gelin hep birlikte horona duralım” ifadelerini kullandı.

    Hep birlikte horona duralım

    Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında evinde Adana Demirspor'u ağırlamaya hazırlanan lider Trabzonspor, sosyal medyasından yayınladığı videoyla taraftara çağrı yaptı.

    Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, kulüp tarafından hazırlanan videoda 'gelin birlikte horona duralım' sözleriyle taraftara seslendi.

    "HEP BİRLİKTE HORONA DURALIM"
    Avcı, "Bizim bir oyun planımız var. Sadece takım değil, taraftar da bu planın bir parçası. Nasıl horonda aynı anda vurulur ayaklar yere? Biz de öyle birlikte savunma yapacağız. Nasıl kalkar aynı anda eller havaya. Aynı anda öyle hep birlikte hücum yapacağız. Sahaya çıkıp taraftarlarımızla birlikte oynayacağız. Maçlardan sonra hep birlikte horon oynayacağız. Her maç bu heyecanı birlikte yaşamak için durmayın, gelin hep birlikte horona duralım" ifadelerini kullandı.

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