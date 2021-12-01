Kayserispor 4 golle turladı! Kayserispor 4-0 Iğdırspor (MAÇ SONUCU-GOLLER VE ÖZET İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. tur maçında Süper Lig ekibi Kayserispor, sahasında 3. Lig ekibi Iğdırspor ile kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar karşılaşmayı 4-0 kazanarak bir üst tura yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Onur Bulut'un pasında topla buluşan Emre Demir'in ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

43. dakikada ceza sahası dışından Ramazan Civelek'in şutunda, savunmadan dönen topu iyi takip eden Gökhan Sazdağı, altıpas üzerinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

52. dakikada sağ çaprazdan Yasir Subaşı'nın kaleye gönderdiği sert şutta kaleci topu son anda çelmeyi başardı. Dönen topu iyi takip eden Gökhan Sazdağı, kale önündeki arkadaşı Hosseini'ye aktardı. Hosseini boş pozisyonda topu ağlara gönderdi: 3-0.

66. dakikada Ramazan Civelek'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasına koşu yaparak giren Hosseini'nin kafa şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-0.

Karşılaşmayı 4-0 kazanan Yukatel Kayserispor, 5. tura çıktı.



İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: Bilal, Hosseini, Uğur, Onur, Ramazan, Yasir, Attamah, Kemen, Gökhan, Emre Demir, Mane

IĞDIR BELEDİYESPOR: Alişan, Abdullah, Enes, Berkay, Muhammet, Mahsun, Savaş, Arif, Adem, İlker, Batuhan