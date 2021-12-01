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    • Spor
    • 01.12.2021 19:02
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    • 01.12.2021 21:26
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    Kayserispor 4 golle turladı! Kayserispor 4-0 Iğdırspor (MAÇ SONUCU-GOLLER VE ÖZET İZLE)

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. tur maçında Süper Lig ekibi Kayserispor sahasında 3. Lig ekibi Iğdırspor'u etti. Karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan sarı kırmızlı ekip bir üst tura yükseldi. Kayserispor'a turu getiren golleri 20. dakikada Emre Demir, 43. dakikada Gökhan Sazdağı, 52. ve 66. dakikalarda ise Hosseini kaydetti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kayserispor 4 golle turladı!

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. tur maçında Süper Lig ekibi Kayserispor, sahasında 3. Lig ekibi Iğdırspor ile kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar karşılaşmayı 4-0 kazanarak bir üst tura yükseldi.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    20. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Onur Bulut'un pasında topla buluşan Emre Demir'in ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

    43. dakikada ceza sahası dışından Ramazan Civelek'in şutunda, savunmadan dönen topu iyi takip eden Gökhan Sazdağı, altıpas üzerinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

    52. dakikada sağ çaprazdan Yasir Subaşı'nın kaleye gönderdiği sert şutta kaleci topu son anda çelmeyi başardı. Dönen topu iyi takip eden Gökhan Sazdağı, kale önündeki arkadaşı Hosseini'ye aktardı. Hosseini boş pozisyonda topu ağlara gönderdi: 3-0.

    66. dakikada Ramazan Civelek'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasına koşu yaparak giren Hosseini'nin kafa şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-0.

    Karşılaşmayı 4-0 kazanan Yukatel Kayserispor, 5. tura çıktı.

    İLK 11'LER
    KAYSERİSPOR:     Bilal, Hosseini, Uğur, Onur, Ramazan, Yasir, Attamah, Kemen, Gökhan, Emre Demir, Mane

    IĞDIR BELEDİYESPOR: Alişan, Abdullah, Enes, Berkay, Muhammet, Mahsun, Savaş, Arif, Adem, İlker, Batuhan

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