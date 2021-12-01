TFF ile Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Ahmet Ağaoğlu'ndan hakemlerle ilgili flaş açıklama: 14 kulüp anlaştık!

Ağaoğlu, 14 Süper Lig kulübünün hakemlerle ilgili konuşmama kararının bazı kişiler tarafından yanlış anlaşıldığını aktararak şunları kaydetti:

"14 kulüp prensip kararı dedik. O açık ve net bir ifadeydi. Aynı akşam yayıncı kuruluşta çok farklı şekilde yorumlanması da ayrıca beni üzdü. Bu çalışmaların selameti açısından toplantıya katılan 14 kulüp bir prensip kararı aldı. 'Niye sezon başında alınmadı?' deniliyor, çünkü sezon başında bu sıkıntılar yoktu, bu çalışmalar yoktu. Bazı şeylerin de cevabını biz vermek zorunda değiliz. Herhangi bir kulüp başkanın inisiyatifi alınmış yönetim kurulu kararı değil, bir prensip kararı. O gün toplantıda mevcut bulunan 14 kulüp başkanı, çalışmaların selameti açısından, sağlıklı yürüyebilmesi için ilk devrenin sonuna kadar çalışmaların da neticesini görmemiz için hakemlerle alakalı olarak mümkün olduğunda konuşmama kararı aldık. Bu kadar basit. 6 kulüp neden karara katılmadı, çünkü 6 kulüp orada yoktu. Yönetim kurulu kararı alınmadı, bu Kulüpler Birliği kararı değil. 14 kulüp prensip kararı aldı. Prensip kararı alan kulüplerden bazıları da buna riayet etmeyebilir. Bağlayıcı bir şey değil."