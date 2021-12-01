TFF ile Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Ahmet Ağaoğlu'ndan hakemlerle ilgili flaş açıklama: 14 kulüp anlaştık!

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF'nin Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki merkezinde, TFF, Kulüpler Birliği Vakfı, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği temsilcileri, Merkez Hakem Kurulu Başkanı (MHK) Ferhat Gündoğdu ile TFF Danışmanı, IFAB Teknik Direktörü ve İngiltere Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı David Elleray'nin katılımıyla Türk futbol hakemlik sisteminin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
"Kulüpler Birliği, 1. Lig Kulüpler Birliği ve TFF ile MHK'nin yeniden yapılanması, MHK ile alakalı olarak yaşanan sıkıntılar, sorunlar ve problemler ve bunun çözümü doğrultusunda yaklaşık 2 aydır TFF ve MHK ile Kulüpler Birliği ortaklaşa bir çalışma yürütmekteydi." sözleriyle konuşmasına başlayan Ağaoğlu, "Bu doğrultuda TFF, David Elleray ile bir süre önce danışman olarak anlaşma imzaladı. Elleray, geçtiğimiz ay içerisinde tüm kulüplerden sıkıntıları detaylarıyla anlatan rapor rica etmişti. Raporlar kendisine ulaştırıldı. Kendi ön değerlendirme yaptı.
Bu toplantıda kendisine göndermiş olduğumuz raporlar doğrultusunda bir değerlendirme yaptığını ama çok detaylı olarak kendisinin süreye ihtiyacı olduğunu ifade etti. Teker teker tüm kulüplerle yaşanılan sıkıntıları, bu sıkıntılarla ilgili olarak kendilerinin çözüm önerilerini dinledi." ifadelerini kullandı.