Zirvede Karadeniz Fırtınası var! Şampiyonluğa adım adım

Ligde son olarak Karagümrük'ü 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan Trabzonspor istatistiklerde de zirvede... Abdullah Avcı yönetimindeki Karadeniz Fırtınası, bu sezon Süper Lig'de en fazla galibiyet alan (11), en fazla puan toplayan (36), en fazla gol atan (29), en az gol yiyen (11), en iyi averaja sahip (18) ve yenilgisiz yoluna devam eden tek takım konumunda...
1995-96 SEZONUNA DA GÖZ KIRPTI!
Trabzonspor ligde en yakın rakibine 10 puan fark attı. Süper Lig'de 1995- 96 sezonunda ilk 14 haftada namağlup olarak 38 puan toplayan Trabzonspor, söz konusu dönemden sonra en yüksek puan ortalamasına ulaştı. Bordo-Mavililer, 1995-1996 sezonundaki 26 maçlık yenilmezlik rekorunu şimdiden yakaladı.
TRABZON EN BÜYÜK FARKI YAKALADI
Ligde üst üste 7 galibiyet elde eden Trabzon, geçen sezon da Avcı yönetiminde 18. hafta ile 24. hafta arasında 7 maçlık seri yakalamıştı. Trabzon ligde 14. haftalar sonunda en büyük farkı yakaladı. Daha önce 1999-00'de G.Saray 8 puan, F.Bahçe ise 2013-14'te 8 puanlık farka sahipti.