Zirvede Karadeniz Fırtınası var! Şampiyonluğa adım adım





Trabzon'da devre arası transfer dönemi için büyük hareketlilik yaşanıyor. Bordo-Mavili Yönetim Kurulu, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile bir araya geldi.İstanbul'da gerçekleştirilen ve Başkan Ahmet Ağaoğlu, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Abdullah Avcı arasında yapılan görüşmede, devre arası için 1 sol bek ve 2 kanat oyuncusu transferi için fikir birliğine varıldı.Diğer bölgeler için ise ekonomik imkanların el vermesi ve takımdan ayrılması muhtemel oyuncuların nihai durumunun netleşmesinin ardından karar verilecek.

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