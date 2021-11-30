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    Zirvede Karadeniz Fırtınası var! Şampiyonluğa adım adım

    Ligde en çok galibiyet alan, en fazla gol atan, en az gol yiyen, en iyi averaja sahip, yenilgisiz tek takım olan Bordo-Mavililer Abdullah Avcı ile birlikte mutlu sona adım adım ilerliyor.

    Kusursuz Fırtına

    Ligde son olarak Karagümrük'ü 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan Trabzonspor istatistiklerde de zirvede... Abdullah Avcı yönetimindeki Karadeniz Fırtınası, bu sezon Süper Lig'de en fazla galibiyet alan (11), en fazla puan toplayan (36), en fazla gol atan (29), en az gol yiyen (11), en iyi averaja sahip (18) ve yenilgisiz yoluna devam eden tek takım konumunda...



    1995-96 SEZONUNA DA GÖZ KIRPTI!
    Trabzonspor ligde en yakın rakibine 10 puan fark attı. Süper Lig'de 1995- 96 sezonunda ilk 14 haftada namağlup olarak 38 puan toplayan Trabzonspor, söz konusu dönemden sonra en yüksek puan ortalamasına ulaştı. Bordo-Mavililer, 1995-1996 sezonundaki 26 maçlık yenilmezlik rekorunu şimdiden yakaladı.



    TRABZON EN BÜYÜK FARKI YAKALADI
    Ligde üst üste 7 galibiyet elde eden Trabzon, geçen sezon da Avcı yönetiminde 18. hafta ile 24. hafta arasında 7 maçlık seri yakalamıştı. Trabzon ligde 14. haftalar sonunda en büyük farkı yakaladı. Daha önce 1999-00'de G.Saray 8 puan, F.Bahçe ise 2013-14'te 8 puanlık farka sahipti.



        TRABZONSPOR TARAFTARINDAN BİLETLERE HÜCUM
        Trabzonspor hafta sonu karşılaşacağı Adana Demirspor maçının biletlerini dün satışa çıkardı. Bilet fiyatları 35 ile 600 lira arasında değişiyor. Bordo-Mavili taraftarlar sabah saatlerinde satışa çıkan biletlere büyük ilgi gösteriyor. İlk 2 saatte yaklaşık 3 bin bilet anında tükendi. Adana Demirspor maçında Şenol Güneş Spor Kompleksi tribünlerinin tamamiyle dolu olması bekleniyor.



        266 GÜNDÜR KAYBETMİYOR
        Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 266 gündür mağlubiyet yüzü görmedi. Avcı, deplasmanda hiç kaybetmedi.



        BİR ÖMÜR MUTLULUK
        Galatasaray maçında yuhalandı. Yılmadı, çok çalıştı. Saha içinde savaştı. Son haftalardaki müthiş performansıyla da lige damgasını vurmayı başardı...



            Lige yine sakatlıkların etkisiyle istediği gibi başlayamayan Abdülkadir Ömür, 4. haftadaki Galatasaray maçında ilk yarı oyundan alınmış ve gözyaşlarına hakim olamamıştı.



            Yaşadığı bu olay sonrası ciddi şekilde üzüntü yaşayan ve teknik ekipten izin isteyen Ömür'e, Abdullah Avcı, "Tesislere ilk sen geleceksin ve sahaya ilk sen çıkacaksın" diyerek izin vermedi. Ardından çok çalışan, takımdaki tecrübeli isimlerin koruması altına giren Abdülkadir Ömür müthiş bir geri dönüş hikayesi yazdı... Beşiktaş, Gaziantep ve son olarak Karagümrük maçlarında muhteşem performans gösterdi.



            GEÇEN SEZONA GÖRE 16 PUAN ÖNDE
            Trabzonspor'da geçen sezon 8. haftadan sonra göreve başlayan Abdullah Avcı Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyor. Geçen sezon ligin 14 haftasında 20 puan toplayan Karadeniz ekibi, bu sezon ise aynı dönemde 36 puanı hanesine yazdırdı. Bordo-Mavililer, ligde namağlup lider durumda bulunurken, geçen sezon ise 9. sırada yer alabilmişti.



                İSTANBUL'DA TRANSFER ZİRVESİ
                Trabzon'da Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı b ir araya geldi. Fırtına, bir sol bek ve iki kanat oyuncusu alacak.



                Trabzon'da devre arası transfer dönemi için büyük hareketlilik yaşanıyor. Bordo-Mavili Yönetim Kurulu, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile bir araya geldi.İstanbul'da gerçekleştirilen ve Başkan Ahmet Ağaoğlu, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Abdullah Avcı arasında yapılan görüşmede, devre arası için 1 sol bek ve 2 kanat oyuncusu transferi için fikir birliğine varıldı.Diğer bölgeler için ise ekonomik imkanların el vermesi ve takımdan ayrılması muhtemel oyuncuların nihai durumunun netleşmesinin ardından karar verilecek.

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                Haberler Spor Zirvede Karadeniz Fırtınası var! Şampiyonluğa adım adım
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