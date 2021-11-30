Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. tur maçında Süper Lig ekibi Kasımpaşa sahasında 3. Lig ekibi Alanya Kestelspor'u konuk etti.







STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Ali Tuna, Nurettin Dinçer Demir

KASIMPAŞA: Erdem Canpolat - Mehmet Feyzi Yıldırım, Tarkan Serbest (Dk. 81 Veysel Kemendi), Brecka, Ben Ouannes, Doğucan Haspolat (Dk. 72 Hasan Emre Yeşilyurt), Travnik (Dk. 81 Berat Kalkan), Ahmet Engin, Eysseric (Dk. 67 Hajradinovic), Kevin Varga, Umut Bozok (Dk. 67 Eren Elmalı)

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR: İsmail Ünal- Talha Özler, Murat Sevimler, Ali Timurcioğlu (Dk. 79 Buğrahan Tuncay), Mutlu İlengöz, Alp Huy (Dk. 66 Hüseyin Erkan), Okan Şahingöz (Dk. 66 Ahmet Ülük), Berkay Arslan, Berkay Arı, Cihan Halil (Dk. 76 Vural Akkurt), Batuhan Kurt (Dk. 66 İbrahim Ethem Sevinç)







GOLLER: Dk. 12 Ahmet Engin, Dk 57 Eysseric, Dk. 60 Varga, Dk. 77 Tarkan Serbest (P), Dk. 86 Ben Ouannes (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Vural Akkurt (Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor)



Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'u 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

12. dakikada Varga sol çaprazdan sert bir vuruş yaparken, kalecinin sektirdiği topu Ahmet Engin altı pas içinde ağlara gönderdi: 1-0.

57. dakikada Kasımpaşa skoru 2-0 yaptı. Ceza sahası dışında topla buluştuktan sonra çalımlarla ilerleyen Eysseric, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

60. dakikada Kasımpaşa farkı 3'e çıkarttı. Ahmet Engin'in ceza sahası içinde sol çaprazdan şutunda savunmadan dönen topu arka direkte Varga tamamladı: 3-0.

76. dakikada Eren Elmalı'nın soldan ortasında Ben Ouannes topu kontrol etmek isterken Berkay Arslan'ın müdahalesiyle yerde kalınca, hakem penaltı noktasını gösterdi.

77. dakikada topun başına geçen Tarkan Serbest, penaltıyı gole çevirerek skoru 4-0'a taşıdı.

86. dakikada Kasımpaşa 5-0 öne geçti. Eren Elmalı, sol çaprazdan ceza sahasına girerek topu altı pasa çevirdi. Ben Ouannes arka direkte meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 5-0.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip 5-0 üstün tamamlayarak 5. tura yükseldi.