F.Bahçe devre arasında bombayı patlatıyor... Carlo Ancelotti'nin göreve gelmesiyle gözden düşen yıldız oyuncu Isco, Real Madrid'den ayrılmak istiyor. Sezon sonu mukavelesi bitecek 29 yaşındaki futbolcuya, F.Bahçe'nin ilgisi olduğu belirtildi.
BAŞKA TALİPLERİ DE VAR
Sözleşmesi sezon sonu bitecek Isco'nun Arsenal, Sevilla ve R.Betis'in de radarında yer aldığı vurgulanırken, Fenerbahçe'nin de bonservis bedeli ödemeyeceği vurgulandı.
İKİ YÖNLÜ OYNAYABİLİYOR
Yıldız oyuncu, Real Madrid'de Mesut Özil'in yerine monte edildi. Mesut'a göre defansif özellikleri daha kuvvetli, merkezde de oynayabiliyor. Kanatlarda da çok fazla oynadı.