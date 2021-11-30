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    Real Madrid'in yıldızı Isco Fener'e doğru

    İspanyollar, Fenerbahçe’nin devre arası yıldız oyuncuyu renklerine katacağını yazdı. Isco, Real Madrid’de mutsuz olduğu için ayrılmayı kafasına koydu.

    Fener’in hedefi Isco!

    F.Bahçe devre arasında bombayı patlatıyor... Carlo Ancelotti'nin göreve gelmesiyle gözden düşen yıldız oyuncu Isco, Real Madrid'den ayrılmak istiyor. Sezon sonu mukavelesi bitecek 29 yaşındaki futbolcuya, F.Bahçe'nin ilgisi olduğu belirtildi.



    BAŞKA TALİPLERİ DE VAR
    Sözleşmesi sezon sonu bitecek Isco'nun Arsenal, Sevilla ve R.Betis'in de radarında yer aldığı vurgulanırken, Fenerbahçe'nin de bonservis bedeli ödemeyeceği vurgulandı.



    İKİ YÖNLÜ OYNAYABİLİYOR
    Yıldız oyuncu, Real Madrid'de Mesut Özil'in yerine monte edildi. Mesut'a göre defansif özellikleri daha kuvvetli, merkezde de oynayabiliyor. Kanatlarda da çok fazla oynadı.



        38 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI
        Isco'nun transfer edilmesi halinde Sosa, Zajc, Crespo gibi isimlerden birinin ayrılma ihtimali çok kuvvetli. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan İspanyol orta saha, 38 kez milli takım forması giydi ve 12 gole imza attı.

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