



38 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI

Isco'nun transfer edilmesi halinde Sosa, Zajc, Crespo gibi isimlerden birinin ayrılma ihtimali çok kuvvetli. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan İspanyol orta saha, 38 kez milli takım forması giydi ve 12 gole imza attı.

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