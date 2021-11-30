Bu sonuçla Altay, adını bir üst tura yazdırdı. Manisa FK ile kupa dışında kaldı.

ALTAY - MANİSA FK MAÇINDA İLK 11'LER

ALTAY: Cihan, Aka, Zeki, Yasser Rayan, Martín Rodríguez, Tolga, Thaciano, Marco Paixão, Kazımcan, Khaly Thiam, Erhan

MANİSA FK: Metin, Ahmet, Kubilay, André Sousa, Kemal, Hakan, Yiğit, Veli, Mehmet, Muhammet, Serge Tabekou

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR