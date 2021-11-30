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    • Spor
    • 30.11.2021 15:09
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    • 30.11.2021 17:09
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    Altay'dan muhteşem geri dönüş! Altay 4-2 Manisa FK (MAÇ SONUCU-ÖZET İZLE)

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Süper Lig ekibi Altay sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa FK'yı konuk etti. Altay mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrıldı ve bir üst tura yükseldi.

    takvim.com.tr
    Altay’dan muhteşem geri dönüş!

    Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Altay, evinde Manisa FK ile karşı karşıya geldi. A Spor'dan naklen futbolseverlerle buluşan mücadele, Altay'ın 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

    Altay'ın golleri 56' 69' Ahmed Rayyan, 74' 84' Paixao'dan geldi. Manisa FK ilse 34' Veli, 41' Serge golü buldu.

    Bu sonuçla Altay, adını bir üst tura yazdırdı. Manisa FK ile kupa dışında kaldı.

    ALTAY - MANİSA FK MAÇINDA İLK 11'LER
    ALTAY:     Cihan, Aka, Zeki, Yasser Rayan, Martín Rodríguez, Tolga, Thaciano, Marco Paixão, Kazımcan, Khaly Thiam, Erhan

    MANİSA FK: Metin, Ahmet, Kubilay, André Sousa, Kemal, Hakan, Yiğit, Veli, Mehmet, Muhammet, Serge Tabekou

    KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR


        34. dakikada Manisa FK öne geçti. Sol kanattan Kubilay Aktaş'ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası yakınındaki Veli Çetin, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1.

        38. dakikada hızlı gelişen Manisa FK atağında Kemal Rüzgar topla ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları pozisyonu uzaklaştırdı.

        41. dakikada Manisa FK farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı sahasından atılan topa hareketlenen Tabekou, Thiam'a rağmen ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

        55. dakikada Altay farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Rodriguez'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Ahmed Rayan, topu kontrol ettikten sonra röveşata ile topu filelere yolladı: 1-2.

        69. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Paixao'nun pasına hareketlenen Ahmed Rayan, topla ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.



        74. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan Kappel'in yaptığı ortada arka taraftaki Paixao, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 3-2.



        84. dakikada Altay farkı 2'ye çıkardı. Kappel'in sağ kanattan aktardığı topa hareketlenen ceza sahasındaki Paixao, Efe Taylan'a rağmen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-2.

        Karşılaşmayı 4-2 kazanan Altay, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turuna yükseldi.


        Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

        Hakemler: Sarper Barış Saka, Murat Tuğberk Curbay, Özgür Ertem

        Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü (Dk. 55 Cebrail Karayel), Aka (Dk. 55 Deniz Kadah), Thiam, Kazımcan Karataş, Erhan Çelenk (Dk. 55 Kappel), Thaciano, Zeki Yıldırım, Rodriguez (Dk. 85 Cem Özgener), Ahmed Rayan, Paixao (Dk. 85 Pinares)

        Manisa FK: Metin Uçar, Mehmet Yılmaz (Dk. 65 Özgür Çek), Ahmet Kesim, Veli Çetin, Muhammet Taha Şahin (Dk. 83 Efe Taylan Altunkara), Yiğit Kerem, Kubilay Aktaş (Dk. 83 Mehmet Ali Çelik), Hakan Barış (Dk. 65 Tormin), Andre Sousa (Dk. 61 Kouter), Tabekou, Kemal Rüzgar

        Goller: Dk. 34 Veli Çetin, Dk. 41 Tabekou (Manisa FK), Dk. 55 ve 69 Ahmed Rayan, Dk. 74 ve 84 Paixao (Altay)

        Sarı kartlar: Dk. 32 Rodriguez (Altay), Dk. 70 Veli Çetin (Manisa FK)

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