Galatasaray'da Mohamed bilmecesi! Fatih Terim bonservisini almak istediği oyuncuyu 7 maçta 11'de oynatmadı

Fatih Terim kısa bir süre önce Mostafa Mohamed ile olarak, "Bonservisini almayı düşünüyoruz" demişti. Ancak Terim, Mısırlı yıldızı son 7 maçta da 11'de oynatmazken, Malatya'da süre bile vermedi. Bu tutum sonrası, "Terim memnun değilse 4 milyon Euro'ya bonservisi boşuna alınmasın" yorumları yapıldı. 4 golle Galatasaray'ın en skoreri yıldız futbolcunun opsiyonuyla ilgili kararın 31 Aralık tarihine kadar alınması gerekiyor.
MELO BU TAKIMA GELEMEZ
Bir süredir ismi Galatasaray ile anılan Felipe Melo konusunda son nokta konuldu. Brezilyalı yıldızla ilgili çok net konuşan yönetim kurulu üyesi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, "Felipe Melo'nun bu takıma gelmesi mümkün görünmüyor. Başkanımız ve Fatih Hoca'nın bir planlaması var. Genç oyuncular alıyoruz, 38 yaşındaki Melo'nun transferi olamaz" dedi.