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    Galatasaray'da Mohamed bilmecesi! Fatih Terim bonservisini almak istediği oyuncuyu 7 maçta 11'de oynatmadı

    Galatasaray'da Mostafa Mohamed bilmecesi kafa karıştırdı. Fatih Terim kısa süre önce "Bonservisini almayı düşünüyoruz" demişti. Ancak Mısırlı oyuncunun 7 maçta 11'de oynamaması kafa karıştırdı. İşte sizler için derlediğimiz 30 Kasım tarihli yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Mohamed bilmecesi

    Fatih Terim kısa bir süre önce Mostafa Mohamed ile olarak, "Bonservisini almayı düşünüyoruz" demişti. Ancak Terim, Mısırlı yıldızı son 7 maçta da 11'de oynatmazken, Malatya'da süre bile vermedi. Bu tutum sonrası, "Terim memnun değilse 4 milyon Euro'ya bonservisi boşuna alınmasın" yorumları yapıldı. 4 golle Galatasaray'ın en skoreri yıldız futbolcunun opsiyonuyla ilgili kararın 31 Aralık tarihine kadar alınması gerekiyor.



    MELO BU TAKIMA GELEMEZ
    Bir süredir ismi Galatasaray ile anılan Felipe Melo konusunda son nokta konuldu. Brezilyalı yıldızla ilgili çok net konuşan yönetim kurulu üyesi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, "Felipe Melo'nun bu takıma gelmesi mümkün görünmüyor. Başkanımız ve Fatih Hoca'nın bir planlaması var. Genç oyuncular alıyoruz, 38 yaşındaki Melo'nun transferi olamaz" dedi.



    BEŞİKTAŞ'TA RAK İDDİASI
    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için ortaya flaş bir iddia atıldı. Boşnak basınında yer alan haberde Kartal'ın Sibenik'in 18 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Niko Rak için devreye girdiği iddia edildi.



        RIDVAN YILMAZ MÜJDESİ
        Sakatlığını atlatan Beşiktaşlı sol kanat oyuncusu Rıdvan Yılmaz dünkü antrenmanda yer aldı. Genç oyuncunun moralinin bir hayli yüksek olduğu gözlendi. Milli futbolcunun hafta sonu oynanacak Kasımpaşa maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.



        TUZLA-ERZURUM MAÇI İPTAL
        Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında dün akşam Vefa Stadı'nda oynanacak Tuzlaspor- Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Ertelenen Tuzlaspor- Büyükşehir Erzurum maçının bugün saat 20.00'de oynanacağı açıklandı.



        ECZACIBAŞI-FENERBAHÇE OPET: 3-2
        Voleybolda Misli. com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Eczacıbaşı Dynavit, ligde 9. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Opet ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

        POTADA DERBİ GÜNÜ
        ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında bugün Galatasaray Nef ile Beşiktaş Icrypex derbi maçta karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda maç saat 18.30'da başlayacak.

        KUPADA 4'ÜNCÜ TUR HEYECANI BAŞLIYOR
        Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu bugün start alacak. Bu turda Süper Lig takımları da boy gösterecek. Saat 17.00'de son haftaların formda takımı Medipol Başakşehir, Bodrumspor'u ağırlayacak.

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        DEVA Partili casusun sorgusu ortaya çıktı!
        Haberler Spor Galatasaray'da Mohamed bilmecesi! Fatih Terim bonservisini almak istediği oyuncuyu 7 maçta 11'de oynatmadı
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