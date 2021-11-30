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    Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz ebediyete uğurlandı

    Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz’in cenazesi, futbol ve siyaset dünyasını bir araya getirdi. Başkan Erdoğan, “Ben bir beyefendi tanıdım. Rabbim gönül kırmayan Mustafa Ağabeyimizi cennetine alsın inşallah” dedi.

    Cengiz’e son görev

    Önceki gün vefat eden Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı.



    Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, G.Saray Başkanı Burak Elmas, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Fatih Terim, kaptan Muslera, eski yönetici Abdurrahim Albayrak ile çok sayıda önemli isim katıldı.



    ULUS'TA TOPRAĞA VERİLDİ
    Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "Bir beyefendi tanıdım.' dersem, haksızlık yapmış olmam. Hakikaten bir beyefendiydi ve beyefendi olarak da görevini son ana kadar böyle icra etti. Rabbim inşallah gönül kırmayan, gönül kazanan, sürekli bu hal üzere devam eden Mustafa Abimizi cennetiyle, cemaliyle ödüllendirsin. Rabbim ailesine ve camiaya sabırlar lütfeylesin" diye konuştu.



        Cengiz'in G.Saray bayrağına sarılı tabutu omuzlarda cenaze aracına taşındı. Cenaze, Ulus Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.



        STATTA BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ
        Cengiz'in cenazesini taşıyan araç, İlahiyat Fakültesi Camisini'ne götürülmeden önce, uzun süre mesai harcadığı Nef Stadı'nın önünden geçti. Ayrıca statta bulunan G.Saray bayrağı yarıya indirildi.

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