Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz ebediyete uğurlandı





ULUS'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "Bir beyefendi tanıdım.' dersem, haksızlık yapmış olmam. Hakikaten bir beyefendiydi ve beyefendi olarak da görevini son ana kadar böyle icra etti. Rabbim inşallah gönül kırmayan, gönül kazanan, sürekli bu hal üzere devam eden Mustafa Abimizi cennetiyle, cemaliyle ödüllendirsin. Rabbim ailesine ve camiaya sabırlar lütfeylesin" diye konuştu.