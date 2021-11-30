Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz ebediyete uğurlandı

Önceki gün vefat eden Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, G.Saray Başkanı Burak Elmas, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Fatih Terim, kaptan Muslera, eski yönetici Abdurrahim Albayrak ile çok sayıda önemli isim katıldı.
ULUS'TA TOPRAĞA VERİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "Bir beyefendi tanıdım.' dersem, haksızlık yapmış olmam. Hakikaten bir beyefendiydi ve beyefendi olarak da görevini son ana kadar böyle icra etti. Rabbim inşallah gönül kırmayan, gönül kazanan, sürekli bu hal üzere devam eden Mustafa Abimizi cennetiyle, cemaliyle ödüllendirsin. Rabbim ailesine ve camiaya sabırlar lütfeylesin" diye konuştu.