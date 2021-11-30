Fenerbahçe şampiyonluk yarışından uzaklaşıyor! Kanarya Göztepe'den 1 puanla ayrıldı

F.Bahçe, İzmir'de Göztepe'yle 1-1 berabere kalarak zirvenin 12 puan gerisine düştü. Maça Göztepe çok hızlı başlarken, Jahovic 33'te kaleyi yokladı. Berke topu uzaklaştırdı. 40'ta Mesut, Kim Min Jae'ye pas verirken Jahovic topu kaptı. Ve ceza sahası içinden sert vuruşla Berke'yi avladı: 1-0.
İRFAN CAN'DAN NEFİS ASİST
Fenerbahçe ilk yarıyı kaleye isabetli şut çekmeden tamamladı. 2. yarının başında 46'da Halil Akbunar'ın vuruşu direkten döndü. 48'de İrfan Can'ın ortasında Serdar Dursun kafayla skoru eşitledi: 1-1.
KİM'DEN YİNE KRTİK DOKUNUŞ
52'de Serdar Dursun uzaktan vurdu kaleci İrfan Can Eğribayat topu kurtardı. 57'de soldan male önüne gelen topta Kim Min Jae çok kritik bir dokunuş yaptı. Jahovic'e son anda gol izni vermedi.