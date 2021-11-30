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    Fenerbahçe şampiyonluk yarışından uzaklaşıyor! Kanarya Göztepe'den 1 puanla ayrıldı

    Fenerbahçe taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Göztepe karşısında 40. dakikada Jahovic'in golüyle geriye düşen Fenerbahçe, 48. dakikada Serdar Dursun ile eşitliği sağladı. Szalai'yi yedek bırakan, sahanın en iyilerinden İrfan Can'ı oyundan alan Pereira tercihleriyle tepki topladı.

    Fener eriyor

    F.Bahçe, İzmir'de Göztepe'yle 1-1 berabere kalarak zirvenin 12 puan gerisine düştü. Maça Göztepe çok hızlı başlarken, Jahovic 33'te kaleyi yokladı. Berke topu uzaklaştırdı. 40'ta Mesut, Kim Min Jae'ye pas verirken Jahovic topu kaptı. Ve ceza sahası içinden sert vuruşla Berke'yi avladı: 1-0.



    İRFAN CAN'DAN NEFİS ASİST
    Fenerbahçe ilk yarıyı kaleye isabetli şut çekmeden tamamladı. 2. yarının başında 46'da Halil Akbunar'ın vuruşu direkten döndü. 48'de İrfan Can'ın ortasında Serdar Dursun kafayla skoru eşitledi: 1-1.



    KİM'DEN YİNE KRTİK DOKUNUŞ
    52'de Serdar Dursun uzaktan vurdu kaleci İrfan Can Eğribayat topu kurtardı. 57'de soldan male önüne gelen topta Kim Min Jae çok kritik bir dokunuş yaptı. Jahovic'e son anda gol izni vermedi.



        NOVAK KIRMIZI KART GÖRDÜ
        88'de Novak gelişen Göztepe atağında rakibini eliyle çekti. 2. sarıdan kırmızı kart gördü. Maçta başka gol olmayınca Fenerbahçe Göztepe deplasmanında 2 puan kaybedip liderin 12 puan gerisinde kaldı.



        KARARLARI BEN VERİRİM
        Oyuncu değişikliklerinin tartışılmasıyla ilgili Pereira, "Bu takımın hocas ı benim ve kararları ben veririm" dedi.



        Göztepe beraberliği sonrası Fenerbahçe taraftarının hedefinde olan teknik direktör Vitor Pereira, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı. İsabetli şut bulamadıkları ilk yarıda daha iyi olan tarafın kendileri olduğunu söyleyen Portekizli hoca, "İlk yarıdaki sonuç adil değildi. İkinci yarıda oyun her iki tarafa da gitti-geldi. Risk almak zorunda kaldık. Ben de değişiklikler yapmak zorunda kaldım. Bu takımın hocası benim ve kararları ben veririm" dedi.



            PEREİRA 4'LÜ DEFANSI BOZMADI
            G.SARAY maçıyla 4'lü savunmaya dönen Fener'in hocası Pereira, dün de 4'lü defansı tercih etti.



            HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ
            Göztepe karşısında sağ bekte forma giyen Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, maçtan sonra çok üzgün olduklarını söyledi. Genç futbolcu, "Nerede görev verilirse verilsin, hoca nerede oynatırsa oynatsın en iyisini göstermeye çalışıyorum. Nerede oynadığımdan ziyade 3 puan önemliydi. 1 puan kayıp gibi. Hayal kırıklığı yaşıyoruz." diye konuştu. Ferdi, "Farkı kapatmayaca çalışacağız" dedi.



            SEZONUN EN KÖTÜ İLK 45'İ
            Fenerbahçe, dün Göztepe maçının ilk yarısında pozisyona giremedi ve rakip kaleye isabetli şut atamadı. Fener ilk yarıda 0,04 gol beklenti ortalaması ile oynadı.



                İRFAN'DAN PEREİRA'YA: BÖYLE BIR ŞEY GÖRMEDIM
                Göztepe maçında Fener'in en iyilerinden olan İrfan, 72'de oyundan alınınca hocası Pereira'ya sözlü tepki gösterdi...



                Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında Serdar Dursun ile 48'de bulduğu golde harika bir asist yapan İrfan Can Kahveci yerini 77. dakikada Diego Rossi'ye bıraktı. Sahada kaldığı süre içinde Fenerbahçe'nin en iyilerinden biri olarak dikkat çeken İrfan Can, değişiklik tabelasında kendi numarasını görünce teknik direkötrü Vitor Pereira'ya, "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek tepki gösterdi. Kulübeye gelirken Pereira'ya tepkisini sürdüren İrfan Can'ı kaptanı Mesut Özil sakinleştirdi.



                F.BAHÇE OTOBÜSÜNE TAŞLI SALDIRI!
                Bir grup Göztepe taraftarı dünkü maç öncesi Sarı-Lacivertli kafileyi taşıyan otobüse taşlı saldırıda bulundu. Yaşanan saldırı sonrası F.Bahçe takım otobüsünün camı kırıldı. Bu görüntü tepki topladı.

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                Haberler Spor Fenerbahçe şampiyonluk yarışından uzaklaşıyor! Kanarya Göztepe'den 1 puanla ayrıldı
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