Fenerbahçe şampiyonluk yarışından uzaklaşıyor! Kanarya Göztepe'den 1 puanla ayrıldı





Göztepe beraberliği sonrası Fenerbahçe taraftarının hedefinde olan teknik direktör Vitor Pereira, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı. İsabetli şut bulamadıkları ilk yarıda daha iyi olan tarafın kendileri olduğunu söyleyen Portekizli hoca, "İlk yarıdaki sonuç adil değildi. İkinci yarıda oyun her iki tarafa da gitti-geldi. Risk almak zorunda kaldık. Ben de değişiklikler yapmak zorunda kaldım. Bu takımın hocası benim ve kararları ben veririm" dedi.