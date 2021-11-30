Bursaspor-Kırşehir Belediyespor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. Tur mücadeleleri ile sürüyor. 4. Tur karşılaşmasında Bursaspor sahasında Kırşehir Belediyespor'u ağırlıyor. İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Kurtuluş Aslan ve Anıl Küçükaraca yapıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan mücadele kazanan takım bir üst tura adını yazdıracak.

ASpor CANLI YAYIN

Başlama düdüğü 15.00'da çalacak karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

BURSASPOR KIRŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

BURSASPOR: Canberk, Onur, Reagy Baah, Matavz, Kerem, Vefa, Taha, Zlazar, Uğur Kaan, Bruno, Tuğbey

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Bekir, Oğuz, Can Muhammet, Fatih, Zihni, Mehmet, Serhat, Sırat, Savaş, Ozan, Mert