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    • Spor
    • 30.11.2021 15:19
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    • 30.11.2021 15:19
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    Bursaspor-Kırşehir Belediyespor canlı izle

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. Tur mücadeleleri ile sürüyor. 4. Tur karşılaşmasında Bursaspor Kırşehir Belediyespor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Karşılaşma A Spor ekranlarından yayınlanıyor.

    takvim.com.tr
    CANLI | Bursaspor-Kırşehir Belediyespor

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. Tur mücadeleleri ile sürüyor. 4. Tur karşılaşmasında Bursaspor sahasında Kırşehir Belediyespor'u ağırlıyor. İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Kurtuluş Aslan ve Anıl Küçükaraca yapıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan mücadele kazanan takım bir üst tura adını yazdıracak.

    ASpor CANLI YAYIN

    Başlama düdüğü 15.00'da çalacak karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

    BURSASPOR KIRŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER
    BURSASPOR:     Canberk, Onur, Reagy Baah, Matavz, Kerem, Vefa, Taha, Zlazar, Uğur Kaan, Bruno, Tuğbey

    KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Bekir, Oğuz, Can Muhammet, Fatih, Zihni, Mehmet, Serhat, Sırat, Savaş, Ozan, Mert

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