Başakşehir-Bodrumspor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. Tur mücadeleleri ile sürüyor. 4. Tur karşılaşmasında Başakşehir sahasında Bodrumspor'u ağırlıyor. İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Adnan Buğra Taşkınsoy yönetiyor. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Salih Mazlum ve Erkan Akbulut yapıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan mücadele kazanan takım bir üst tura adını yazdıracak.

ASpor CANLI YAYIN

Başlama düdüğü 17.00'da çalacak karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.







BAŞAKŞEHİR'İN 11'İ: Muhammed, Şener Özbayraklı, Carlos Ponck, Ravil Tagir, Lucas Lima, Berkay Özcan, Ahmed Kutucu, Deniz Türüç, Danijel Aleksic, Emre Kaplan, Atabey Çiçek





BAŞAKŞEHİR-BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir-Bodrumspor mücadelesi 30 Kasım Salı günü 17.00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi maç saatinde haberimizden de izleyebilirsiniz.