Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur malarıyla devam ediyor.
ASpor CANLI YAYIN
Saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Adana Demirspor sahasında Serik Belediyedpor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
Saat 17.00'da başlayan Başakşehir Bodrumspor maçı uzatmalaram gittiği için yayın dönüşümlü olarak verilmektedir.
İLK 11'LER
Adana Demirspor: Vedat, Tarık, Semih, Tayyip, Kaan, Gökhan, Sinan, Metehan, Bjarnason, Yunus, Balotelli
Serik Bld: İbrahim, Ahmet, Burak, Sezai, Çınar, Ahmet Çakmak, Ferdi, Okan, Furkan, Burak, Zafer