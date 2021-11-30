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Vav TV Canlı Yayın
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    • Spor
    • 30.11.2021 19:06
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    • 30.11.2021 19:09
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    Adana Demirspor - Serik Belediyespor | A SPOR CANLI İZLE

    Son dakika spor haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur malarıyla devam ediyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Adana Demirspor sahasında Serik Belediyespor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Adana Demirspor - Serik Belediyespor | CANLI

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur malarıyla devam ediyor.

    ASpor CANLI YAYIN

    Saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Adana Demirspor sahasında Serik Belediyedpor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Saat 17.00'da başlayan Başakşehir Bodrumspor maçı uzatmalaram gittiği için yayın dönüşümlü olarak verilmektedir.

    İLK 11'LER
    Adana Demirspor: Vedat, Tarık, Semih, Tayyip, Kaan, Gökhan, Sinan, Metehan, Bjarnason, Yunus, Balotelli

    Serik Bld: İbrahim, Ahmet, Burak, Sezai, Çınar, Ahmet Çakmak, Ferdi, Okan, Furkan, Burak, Zafer

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