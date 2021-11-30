Altay-Manisa FK canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekibi Altay ile Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa FK kozlarını paylaşıyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sarper Barış Saka düdük çalıyor.
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Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
ALTAY - MANİSA FK MAÇINDA İLK 11'LER
ALTAY: Cihan, Aka, Zeki, Yasser Rayan, Martín Rodríguez, Tolga, Thaciano, Marco Paixão, Kazımcan, Khaly Thiam, Erhan
MANİSA FK: Metin, Ahmet, Kubilay, André Sousa, Kemal, Hakan, Yiğit, Veli, Mehmet, Muhammet, Serge Tabekou