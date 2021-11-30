Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 30.11.2021 15:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.11.2021 15:09
    ABONE OL

    Altay-Manisa FK canlı izle

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Süper Lig ekibi Altay sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    CANLI | Altay-Manisa FK

    Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekibi Altay ile Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa FK kozlarını paylaşıyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sarper Barış Saka düdük çalıyor.

    ASpor CANLI YAYIN


    Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    ALTAY - MANİSA FK MAÇINDA İLK 11'LER
    ALTAY:     Cihan, Aka, Zeki, Yasser Rayan, Martín Rodríguez, Tolga, Thaciano, Marco Paixão, Kazımcan, Khaly Thiam, Erhan

    MANİSA FK: Metin, Ahmet, Kubilay, André Sousa, Kemal, Hakan, Yiğit, Veli, Mehmet, Muhammet, Serge Tabekou

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Babadan bebeğe kan donduran işkence!
    Haberler Spor Altay-Manisa FK canlı izle
        SON DAKİKA