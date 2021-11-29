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    Pereira'nın Göztepe karşısında puan kaybına tahammülü yok! Fenerbahçeli oyuncularla toplantı yaptı

    Fenerbahçe’nin Portekizli hocası Pereira oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Göztepe maçına güçlü başlayalım. İlk düdükle birlikte baskımızı artıralım” dedi.

    Güçlü başlayalım

    F.Bahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Göztepe maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı. Pereira, "Olympiakos maçı tamamiyle bir yol kazasıydı. İyi mücadele ettik ama kaybettik. Göztepe maçı ile ayağa kalkacağız" dedi.



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    Tecrübeli hoca, "G.Saray galibiyetinin anlam kazanması için Göztepe'yi de yenmeliyiz. Bu maça güçlü başlayalım. Baskımızı hissettirelim" diye konuştu.



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    Pereira oyuncularıyla yaptığı görüşmede, "Lig yarışında geride kalmış olabiliriz. Ama önümüzde daha çok maç var. Bu maçları kazanacak gücümüz de var" dedi.

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