Beşiktaş yönetimi noktayı koydu! Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi görüşmesinde yola devam kararı verildi

Beşiktaş'ta dün Başkan Ahmet Nur Çebi ve istifası gündemde olan teknik direktör Sergen Yalçın arasında gerçekleşen kritik görüşmeden "Yola devam" kararı çıktı. Yapılan toplantının ardından Çebi ve Yalçın taraftarlara daha güçlü bir Beşiktaş izlettirmek için fikirbirliğine vardı.