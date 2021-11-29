Beşiktaş yönetimi noktayı koydu! Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi görüşmesinde yola devam kararı verildi

Beşiktaş'ta dün Başkan Ahmet Nur Çebi ve istifası gündemde olan teknik direktör Sergen Yalçın arasında gerçekleşen kritik görüşmeden "Yola devam" kararı çıktı. Yapılan toplantının ardından Çebi ve Yalçın taraftarlara daha güçlü bir Beşiktaş izlettirmek için fikirbirliğine vardı.
ÇEBİ'NİN TAVRI YALÇIN'I İKNA ETTİ
Giresun maçı sonrası istifa sinyali veren Yalçın'ın fikririn ise Başkan Çebi'nin kendisine gösterdiği güven sebebiyle görevinde kalmaya ikna olduğu ve istifadan vazgeçtiği öğrenildi.
SERGEN YALÇIN'A GÜVENİMİZ TAM
Toplantı sonrası konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ görüşmeyle ilgili, "Sergen Yalçın konsantre olacak ve bizi girdaptan çıkaracak. Hoca da üzüntülü ama ona güveniyoruz. Buradan hep beraber el ele çıkacağız. Hocamıza inanıyoruz" dedi.