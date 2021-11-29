Beşiktaş geçen sezon Aboubakar ve Larin katkılarını mumla arıyor! Batshuayi ve Kenan Karaman geride kaldı

Geçen sezon Aboubakar 14. haftada 8 gol 1 asist ve Larin 14. haftada 5 gol 1 asist olmak üzere toplam 13 gol 2 asistle takıma büyük katkı verdi. Batshuayi ve Kenan Karaman'ın bu sezon sadece 4 gol 1 asistlik performansta kalması, Beşiktaş'ın yenilgilerinde en büyük etkenlerden biri olarak gösteriliyor.
ALEX TEİXEİRA ŞOKU!
Beşiktaş'ta Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'nın sol uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildi. Tecrübeli oyuncu yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.
EN FARKLI YENİLGİSİ
Kartal, Giresun'dan yedikleri 4 golle Vodafone Park açıldığından bu yana ligde en farklı iç saha mağlubiyetini yaşadı.