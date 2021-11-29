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    Beşiktaş geçen sezon Aboubakar ve Larin katkılarını mumla arıyor! Batshuayi ve Kenan Karaman geride kaldı

    Geçen sezon Aboubakar ve Larin döktürüyordu. Batshuayi ve Kenan Karaman'ın bu sezon sadece 4 gol 1 asistlik performans seriglemesi, Beşiktaş'ın yenilgilerinde en büyük etken olarak gösteriliyor. İşte sizler için derlediğimiz 29 Kasım tarihli yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Geçen sezonu mumla arıyor!

    Geçen sezon Aboubakar 14. haftada 8 gol 1 asist ve Larin 14. haftada 5 gol 1 asist olmak üzere toplam 13 gol 2 asistle takıma büyük katkı verdi. Batshuayi ve Kenan Karaman'ın bu sezon sadece 4 gol 1 asistlik performansta kalması, Beşiktaş'ın yenilgilerinde en büyük etkenlerden biri olarak gösteriliyor.



    ALEX TEİXEİRA ŞOKU!
    Beşiktaş'ta Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'nın sol uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildi. Tecrübeli oyuncu yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.



    EN FARKLI YENİLGİSİ
    Kartal, Giresun'dan yedikleri 4 golle Vodafone Park açıldığından bu yana ligde en farklı iç saha mağlubiyetini yaşadı.



        PELKAS DEVRE ARASI AYRILIYOR!
        Fenerbahçe'de ilk 11'e giremeyen Yunan orta saha oyuncusu Pelkas'ın devre arası takımdan ayrılabileceği öğrenildi. Yıldız oyuncuyu Dinamo Moskova ve Olympiakos istiyor.



        ANTALYASPOR'DA 21'LİK BÜNYAMİN BÜYÜLÜYOR
        Antalyaspor'un 21 yaşındaki yıldızı Bünyamin Balcı performansıyla büyülüyor. Alanyaspor maçında da takımının en çalışkan ismi Bünyamin'di... Genç defans oyuncusu Antalya derbisinde takımının ilk golünü atarken, Mukairu'nun attığı golde ise asisti yapan oyuncu oldu. Balcı, bu sezon 13 maçta görev alırken 2 gole imza atıp, 3 de asist gerçekleştirdi.



        KEÇİÖRENGÜCÜ EZE EZE!
        1.Lig'de Keçiörengücü evinde Ümraniyespor'u 3-2'lik sonuçla devirdi. Keçiörengücü'nün 3 golünü de 27, 75 ve 90. dakikalarda Emeka Eze kaydetti. Konuk Ümraniyespor'un gollerini ise 3. dakikada Idrissa Camara ve 44'te Yonathan Del Valle (pen.) attı. Geçen haftaya kadar namağlup ilerleyen ve son maçında A.Gücü'ne mağlup olan Ümraniyespor, bu sonuçla birlikte ligde üst üste 2. yenilgisini aldı.



            SİVASSPOR'DAN MÜTHİŞ DÖNÜŞ!
            Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor- Atakaş Hatayspor'u 4-0 yendi. Kırmızı Beyazlılar 6 hafta sonra galibiyetle tanışırken, haftaya ikinci sırada giren Hatayspor'u puansız evine gönderdi. Açılışı 22. dakikada Henrique yaptı... Yatabare'nin yıldızlaştığı maçta Malili futbolcu 3 gol attı. Yatabare 43, 48 ve 86. dakikalarda fileleri havalandırdı. 54. dakikada Riberio kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Hatay bu yenilgi ile zirvede ağır bir yara aldı.



            DÜELLO GAZİANTEP'İN
            Gaziantep gol düellosuna sahne olan maçta Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Konuk ekip Konyaspor 5 maç aradan sonra kaybetti. Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep ise 1 maç aradan sonra kazandı.



            12 DEV ADAM FARKLI KAZANDI
            A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup etti. 12 Dev Adam bu sonuçla elemelerdeki ilk galibiyetini elde etti. Maçta ilk devre 37-37 eşitlikle geçildi. 3. periyotla birlikte üstünlüğü eline alan Ay- Yıldızlılar, karşılaşmayı 17 sayı farkla kazandı. Takımımızda Larkin 22 sayı attı.



                FENER'DEN 59 SAYI FARK
                Herbalıfe Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Elazığ İl Özel İdare'yi 105-46 yendi. Kanarya maçın ilk devresini 55-23 önde tamamladı.



                GÖZTEPE 3 PUANI ARIYOR
                Süper Lig'de bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak Göztepe 3 puana odaklandı. Sarı-Kırmızılılar'ın kaptanı Halil Akbunar, "Fenerbahçe'yi yenmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.



                PHOENİX SUNS NETS'E DE ACIMADI!
                NBA'de Brooklyn Nets'i 113- 107 yenen Phoenix Suns, galibiyet serisini 16 maça taşıdı. Suns'ta Devin Booker 30 sayı, Chris Paul 22 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle yıldızlaştı. 22 sayıyla oynayan Paul, bu performansının ardından toplamda 20 bin sayı, 10 bin asist ve 5 bin ribaunt barajına ulaşan NBA'deki ilk oyuncu olarak tarihe geçti.



                    ALMANYA'YI YENEREK BRONZ MADALYA KAZANDIK
                    Karma Judo Milli Takımı, Avrupa Judo Şampiyonası'nda Almanya'yı 4-1 yenerek bronz madalya kazandı. Rusya'yı 4-3 yenerek çeyrek finale çıkan milli takım, Yunanistan'ı da 4-0 yenmeyi başararak yarı finale yükseldi. Yarı finalde Gürcistan'a 4-2 mağlup olan milliler, bronz madalya mücadelesinde ise Almanya ile eşleşti.



                    FLAMENGO'YU DEVİREN PALMEİRAS ŞAMPİYON
                    Libertadores Kupası'nı Flamengo'yu 2-1 mağlup eden Palmeiras kazandı. Maçın normal süresi Raphael Veiga ve Gabriel Barbosa'nın golleriyle 1-1 sona erdi. Uzatmaya giden maçın 95. dakikasında Deyverson'un golüyle bir kez daha öne geçen Palmeiras, mutlu sona ulaşan taraf oldu.

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                    Çerkeslerden Deutsche Welle’ye tokat gibi yanıt!
                    Haberler Spor Beşiktaş geçen sezon Aboubakar ve Larin katkılarını mumla arıyor! Batshuayi ve Kenan Karaman geride kaldı
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