Beşiktaş geçen sezon Aboubakar ve Larin katkılarını mumla arıyor! Batshuayi ve Kenan Karaman geride kaldı

Geçen sezon Aboubakar 14. haftada 8 gol 1 asist ve Larin 14. haftada 5 gol 1 asist olmak üzere toplam 13 gol 2 asistle takıma büyük katkı verdi. Batshuayi ve Kenan Karaman'ın bu sezon sadece 4 gol 1 asistlik performansta kalması, Beşiktaş'ın yenilgilerinde en büyük etkenlerden biri olarak gösteriliyor.