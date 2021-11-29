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    Avrupa'da kükreyen Aslan ligde sessiz olmaya devam ediyor! Yeni Malatya engelini aşamadı

    Fatih Terim’in cezası nedeniyle tribünden izlediği maçta Sarı-Kırmızılılar Yeni Malatya engelini aşamadı. UEFA’da grubunda lider olan Aslan, Süper Lig’de lider Trabzonspor’un 14 puan gerisinde kaldı.

    Avrupa’da havalı ligde yaralı!

    Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Malatyspor ile 0-0 berabere kaldı. 21. dakikada Babel'in ceza sahası dışı sol çaprazından sert vuruşu savunmada Sadık'tan döndü. 24. dakikada Babel bir kez daha kaleyi yokladı... Ancak yine sonuç alamadı.



    DİAGNE'NİN ŞUTU DİREKTE!
    31 ve 34. dakikalarda Muslera Haddadi'ye gol izni vermedi. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıya Galatasaray hIzlı başladı. 47. dakikada Mbaye Diagne'nin şutu direkten döndü.



    VAN AANHOLT ZORU BAŞARDI
    76'da Van Aanholt sol çaprazda müsait pozisyonda topu kale yerine yan ağlara gönderdi. 90+2'de Kerem'in şutunda savunmaya çarpan topu kaleci Ertaç kurtardı. Maç 0-0 sona erdi.



        SUMUDİCA KIRMIZI GÖRDÜ
        90+6. dakikada Malatyaspor Teknik Direktörü Sumudica ceza sahası içine girince hakem Rumen hocaya kırmızı kart gösterdi. G.Saray bu sonuçla zirvenin 14 puan gerisinde kaldı.

        CİMBOM'DAN PENALTI TEPKİSİ
        G.Saraylı futbolcular Yeni Malatyaspor ile oynadıkları maçınd 35. dakikasında Emre Kılınç ile Sadık arasındaki mücadelede penaltı bekledi.Maçın hakemi ise bu pozisyonda oyunu devam ettirdi. VAR hakemi Ümit Öztürk de Atilla Karaoğlan'a pozisyonu izlemeyi tavsiye etmedi.



        TERİM'SİZ CİMBOM'UN YÜZÜ GÜLMÜYOR
        G.Saray, Terim'in cezalı olduğu maçta Malatya ile berabere kaldı. Cimbom böylelikle tecrübeli hocanın tribünde olduğu son 31 maçta 43 puan bıraktı.



            Fatih Terim'in cezalı olduğu maçlarda Galatasaray'ın yüzü gülmüyor. Sarı-Kırmızılılar dün Terim'in cezası sebebiyle tribünde olduğu maçta deplasmanda Yeni Malatya ile 0-0 berabere kaldı. Zirve yolunda kritik 2 puan bıraktı. Sarı-Kırmızılılar'da Terim'in tribünde olduğu maçlarda alınan kötü sonuçlar da bir kez daha ortaya çıktı. Dünkü maçla birlikte Galatasaray, Terim'in cezalı olduğu son 31 maçta 11 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 43 puan kaybetti. Galatasaray, söz konusu maçlarda ise 13 galibiyet elde etti.



            MAÇI LOCADAN TAKİP ETTİ
            PFDK'dan 6 maç men cezası alan G.Saray'ın hocası Fatih Terim, dünkü maçı locadan takip etti.



            SELÇUK İNAN: VAR YOKTU!
            G.Saray'ın yardımcı hocası Selçuk İnan, Yeni Malatya maçı sonrası hakemlere yüklendi. Maçta bir penaltılarının verilmediğini söyleyen İnan, "İptal edilen golümüzde faul yoktu. Hakem düdüğü çaldı. Bugün (dün) VAR herhalde yoktu. Yüzde 100 penaltı vardı, VAR çağırmadı" diye konuştu.



                NELSSON'DAN ENERJİ İTİRAFI!
                G.Saray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Nelsson, takım olarak ligde enerjilerinin düşük olduğunu söyledi. Yıldız futbolcu "Artık lige sarılmalıyız. Zirvenin çok gerisinde kaldık. Kalan maçları kazanmalıyız" açıklamasını yaptı.



                MUSLERA: NET BİR PENALTIMIZ VERİLMEDİ
                Yeni Malatyaspor maçının ardından konuşan Galatasaray kaptanı Muslera, iki puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Deneyimli file bekçisi, "İkinci yarıda iyi oynadık ama golü bulamadık. Bu maçta da net bir penaltımız verilmedi. Derbide de aleyhimize verilen kararlar vardı" ifadelerini kullandı.



                SEZONUN EN KÖTÜ ORTALAMASI
                Galatasaraylı futbolcular Yeni Malatya maçında rakip kaleye iki isabetli şut atabildi. Bu rakam Sarı- Kırmızılılar'ın bu sezon ligde bir maçta kaydettiği en düşük rakam oldu.

                MALATYA'DAN İLK BERABERLİK
                G.Saray ile yenişemeyen Yeni Malatyaspor bu sezon ligdeki ilk beraberliğini aldı. Malatya'nın diğer maçlarda 4 galibiyeti ve 9 yenilgisi var.

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                Haberler Spor Avrupa'da kükreyen Aslan ligde sessiz olmaya devam ediyor! Yeni Malatya engelini aşamadı
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