Avrupa'da kükreyen Aslan ligde sessiz olmaya devam ediyor! Yeni Malatya engelini aşamadı





SEZONUN EN KÖTÜ ORTALAMASI

Galatasaraylı futbolcular Yeni Malatya maçında rakip kaleye iki isabetli şut atabildi. Bu rakam Sarı- Kırmızılılar'ın bu sezon ligde bir maçta kaydettiği en düşük rakam oldu.

MALATYA'DAN İLK BERABERLİK

G.Saray ile yenişemeyen Yeni Malatyaspor bu sezon ligdeki ilk beraberliğini aldı. Malatya'nın diğer maçlarda 4 galibiyeti ve 9 yenilgisi var.