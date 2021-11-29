Avrupa'da kükreyen Aslan ligde sessiz olmaya devam ediyor! Yeni Malatya engelini aşamadı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Malatyspor ile 0-0 berabere kaldı. 21. dakikada Babel'in ceza sahası dışı sol çaprazından sert vuruşu savunmada Sadık'tan döndü. 24. dakikada Babel bir kez daha kaleyi yokladı... Ancak yine sonuç alamadı.
DİAGNE'NİN ŞUTU DİREKTE!
31 ve 34. dakikalarda Muslera Haddadi'ye gol izni vermedi. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıya Galatasaray hIzlı başladı. 47. dakikada Mbaye Diagne'nin şutu direkten döndü.
VAN AANHOLT ZORU BAŞARDI
76'da Van Aanholt sol çaprazda müsait pozisyonda topu kale yerine yan ağlara gönderdi. 90+2'de Kerem'in şutunda savunmaya çarpan topu kaleci Ertaç kurtardı. Maç 0-0 sona erdi.