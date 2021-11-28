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    Mesut Özil ile Pereire arasındaki buzlar eriyor! Portekizli çalıştırıcı yıldız oyuncuyla toplantı yaptı

    Pereira, Göztepe maçı öncesinde Mesut Özil ile 1.5 saat özel olarak görüştü. Galatasaray maçı sonrası gözdesi olan yıldız isme duyduğu güveni yineledi...

    Pereira Mesut’a sarıldı

    Pereira ile Mesut Özil arasındaki buzlar G.Saray ile oynanan derbi sonrasında eridi... Sarı- Lacivertliler'in dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Galatasaray maçındaki performansı ve attığı gol ile Portekizli çalıştırıcının da ön yargısını kırmış oldu. Pereira bir anlamda ona zeytin dalını uzattı.



    MAKSİMUMUNU VERMELİSİN
    Pereira'nın Mesut Özil ile önceki gün 1.5 saat özel olarak görüştüğü ve bu görüşmede, "Ligin geri kalan bölümünde senden maksimum şekilde faydalanmak istiyorum" dediği öğrenildi...



    MESUT ÖZİL'İN MORALİ ZİRVE YAPTI
    Mesut Özil'in hocasının söylediği sözler sonrasında moralinin daha da yükseldiği belirtildi. Bu arada teknik direktör Vitor Pereira, hafif sakatlığı bulunan Mesut Özil'in Göztepe maçına sorunsuz hazır olması için direktif verdi.



        FENERBAHÇE'DE ÖZIL MÜJDESI!
        G.Saray maçında sakatlanan yıldız oyuncu dün takımla birlikte çalışmalarını sürdürdü.



        Fenerbahçe Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sürdürdü. Olympiakos maçında görev alan futbolcular aktif dinlenmeye günü tamamladı. Sakatlığı nedeniyle Olympiakos mücadelesinin kadrosuna alınmayan yıldız oyuncu Mesut Özil takımla çalıştı. Sakatlıkları süren Altay Bayındır ve Enner Valencia ise günü tedaviyle geçirdi.

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        Haberler Spor Mesut Özil ile Pereire arasındaki buzlar eriyor! Portekizli çalıştırıcı yıldız oyuncuyla toplantı yaptı
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