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    • Spor
    • 28.11.2021 01:41
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    • 28.11.2021 01:45
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    Hakan Çalhanoğlu attı Inter kazandı!

    Son dakika spor haberleri... İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. haftasında Inter, deplasmanda Venezia'yı 2-0 mağlup etti. Mücadelede Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'da bir gol atarak yıldızlaştı.

    Çalhanoğlu attı Inter kazandı!

    İtalyan devi Inter Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta galip geldi.

    Venedik'teki Pier Luigi Penzo Stadı'nda oynanan müsabakada şampiyonluk mücadelesi veren Inter, orta sıralardaki Venezia'ya konuk oldu.

    ÇALHANOĞLU ATTI
    Inter'i öne geçiren golü, 34. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu attı: 1-0.

    İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

    İkinci yarıda Hakan Çalhanoğlu, 57. dakikada yerini Matias Vecino'ya bıraktı.

    Inter, ikinci yarıda farkı açmak için yüklenirken, aradığı golü 90+6. dakikada penaltıdan Lautaro Martinez ile buldu.

        Inter, deplasmanda Venezia'yı 2-0 yenerek puanını 31'e yükseltti ve 3. basamaktaki yerini korudu. Inter, bu galibiyetle ve maç fazlasıyla ligin ilk iki basamağında yer alan Milan ve Napoli ile puan farkını 1'e indirdi.

        Venezia ise bu sezonki 7. yenilgisini Inter'den aldı ve haftayı puansız kapattı.

        Öte yandan, 14. haftada bugün oynanan ve Atalanta'nın Juventus'u 1-0 yendiği maçta, Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral performansıyla Serie A'nın sponsoru TIM tarafından "maçın en iyisi" seçildi.
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