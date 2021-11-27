Hakan Çalhanoğlu attı Inter kazandı!

İtalyan devi Inter Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta galip geldi.
Venedik'teki Pier Luigi Penzo Stadı'nda oynanan müsabakada şampiyonluk mücadelesi veren Inter, orta sıralardaki Venezia'ya konuk oldu.
ÇALHANOĞLU ATTI
Inter'i öne geçiren golü, 34. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu attı: 1-0.
İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda Hakan Çalhanoğlu, 57. dakikada yerini Matias Vecino'ya bıraktı.
Inter, ikinci yarıda farkı açmak için yüklenirken, aradığı golü 90+6. dakikada penaltıdan Lautaro Martinez ile buldu.