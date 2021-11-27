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    • Spor
    • 27.11.2021 19:54
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    • 27.11.2021 20:15
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    Beşiktaş 10 kişi kaldı! 38. dakikada Necip Uysal direkt kırmızı kart gördü

    Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş evinde Giresunspor'u konuk ediyor. Kritik karşılaşmada Diabate'nin penaltı golü ile konuk ekip Giresunspor karşısında 1-0 geriye düşen siyah beyazlılar, 36. dakikada Necip Uysal'ın kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Diabate'ye yaptığı müdahale sonrası ilk sarı kart gören Necip Uysal, VAR incelemesi sonrası sarı kart iptal edilerek, kırmızıya döndü.

    Kara Kartal sahada 10 kişi!
    Süper Lig'in 14. haftası Beşiktaş evinde Giresunspor'u konuk ediyor.

    Maçın 22. dakikasında Diabate'nin penaltı golüyle geriye düşen siyah beyazlı ekip, 39. dakikada Necip Uysal'ın kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

    Necip Uysal, Diabate'ye yaptığı faul sonrası ilk olarak sarı kart gördü. Ancak VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu izlemeye giden hakem Hüseyin Göçek, kartın rengini kırmızıya çevirdi.

    İşte o müdahale;



    Görüntü beIN Sports'dan alınmıştır.
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