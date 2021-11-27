Beşiktaş 10 kişi kaldı! 38. dakikada Necip Uysal direkt kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 14. haftası Beşiktaş evinde Giresunspor'u konuk ediyor.
Maçın 22. dakikasında Diabate'nin penaltı golüyle geriye düşen siyah beyazlı ekip, 39. dakikada Necip Uysal'ın kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.
Necip Uysal, Diabate'ye yaptığı faul sonrası ilk olarak sarı kart gördü. Ancak VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu izlemeye giden hakem Hüseyin Göçek, kartın rengini kırmızıya çevirdi.
İşte o müdahale;
Görüntü beIN Sports'dan alınmıştır.
Maçın 22. dakikasında Diabate'nin penaltı golüyle geriye düşen siyah beyazlı ekip, 39. dakikada Necip Uysal'ın kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.
Necip Uysal, Diabate'ye yaptığı faul sonrası ilk olarak sarı kart gördü. Ancak VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu izlemeye giden hakem Hüseyin Göçek, kartın rengini kırmızıya çevirdi.
İşte o müdahale;
Görüntü beIN Sports'dan alınmıştır.