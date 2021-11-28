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    Lider sahne alıyor! Karadeniz Fırtınası Trabzonspor seriyi 26'ya çıkarmak istiyor

    Şampiyonluk yarışında zirvedeki yerini daha da sağlamlaştırmak isteyen Abdullan Avcı’nın ekibi bugün yenilmezse 1995’teki kulüp rekoruna ortak olacak. Ancak hedef 3 puan..

    Fırtına’da rekor zamanı

    Trabzon için bugünkü Karagümrük maçı ayrı bir önem taşıyor. Görev yaptığı son 25 maçta yenilgi yüzü görmeyen Abdullah Avcı'nın yanı sıra Bordo-Mavililer de 1995 yılında yakaladığı 26 maçlık yenilmezlik serisini Karagümrük karşısında tekrarlamak için mücadele edecek.



    BAŞAKŞEHİR'DE DE YAPTI
    Trabzon ile ligde 45 maçta 28 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 yenilgi alan Avcı, son 25 maçı kaybetmedi. Abdullah hoca, 2016'da Başakşehir'de 26 maç kaybetmedi.



    90 DAKİKA SAKİN KALALIM!
    Bordo-Mavili teknik direktörü Avcı, Karagümrük maçı öncesi oyuncularını uyararak, "90 dakika boyunca sakin kalacağız. Size sonuna kadar inanıyorum. Bu maçı da kayıpsız geçelim" dedi.

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        Haberler Spor Lider sahne alıyor! Karadeniz Fırtınası Trabzonspor seriyi 26'ya çıkarmak istiyor
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