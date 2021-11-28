Lider sahne alıyor! Karadeniz Fırtınası Trabzonspor seriyi 26'ya çıkarmak istiyor

Trabzon için bugünkü Karagümrük maçı ayrı bir önem taşıyor. Görev yaptığı son 25 maçta yenilgi yüzü görmeyen Abdullah Avcı'nın yanı sıra Bordo-Mavililer de 1995 yılında yakaladığı 26 maçlık yenilmezlik serisini Karagümrük karşısında tekrarlamak için mücadele edecek.
BAŞAKŞEHİR'DE DE YAPTI
Trabzon ile ligde 45 maçta 28 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 yenilgi alan Avcı, son 25 maçı kaybetmedi. Abdullah hoca, 2016'da Başakşehir'de 26 maç kaybetmedi.
90 DAKİKA SAKİN KALALIM!
Bordo-Mavili teknik direktörü Avcı, Karagümrük maçı öncesi oyuncularını uyararak, "90 dakika boyunca sakin kalacağız. Size sonuna kadar inanıyorum. Bu maçı da kayıpsız geçelim" dedi.