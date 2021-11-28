Lider sahne alıyor! Karadeniz Fırtınası Trabzonspor seriyi 26'ya çıkarmak istiyor

Trabzon için bugünkü Karagümrük maçı ayrı bir önem taşıyor. Görev yaptığı son 25 maçta yenilgi yüzü görmeyen Abdullah Avcı'nın yanı sıra Bordo-Mavililer de 1995 yılında yakaladığı 26 maçlık yenilmezlik serisini Karagümrük karşısında tekrarlamak için mücadele edecek.