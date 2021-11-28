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    • Spor
    • 28.11.2021 14:34
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    • 28.11.2021 14:39
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    Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı 11'leri belli oldu

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Ligde namağlup lider durumda bulunan bordo-mavililer kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Karşılaşmada ilk düdük saat 16.00'da çalacak. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı 11’leri belli oldu

    Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Pazar gününün önemli maçlarından biri olan Fatih Karagümrük - Trabzonspor karşılaşması merakla bekleniyor. Bu sezon sergiledikleri futbol ile takdir edilen iki takım kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

    KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ
    Karagümrük:     Viviano, Serhat, Luckassen, Balkovec, Caner, Efe, Emre, Erhun, Bertolacci, Karamoh, Pesic (Muhtemel)
    Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen, Siopis, Hamsik, Abndülkadir, Nwakaeme, Djaniny, Cornelius

    FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
    Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik müsabaka 28 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar mücadele öncesi ve sonrasında fotomac.com.tr'de yer alacak.

    FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
    Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Alpaslan Dedeş yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Turgut Doman görev alacak.

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    Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı 11’leri belli oldu
    Haberler Spor Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı 11'leri belli oldu
        SON DAKİKA