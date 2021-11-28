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    • Spor
    • 28.11.2021 13:58
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    • 28.11.2021 14:17
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    Galatasaray'da Ianis Hagi harekatı! Gerard sonrası temaslar başladı

    Bu sezon yapılanmaya giderek kadrosuna genç isimler katan Galatasaray'da Cicaldau ve Morutan'dan sonra bir Rumen yıldız daha gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekip İskoçya'da forma giyen Ianis Hagi'yi takibe aldı.

    G.Saray’da Hagi harekatı! Temaslar başladı
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    Sezon başında Rumen oyuncular Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katan Galatasaray, kış transfer dönemi adına da Rangers'tan Ianis Hagi'nin durumunu yakından takip ediyor. Rangers'ta menajer Steven Gerrard'ın Aston Villa'ya gidişi sonrası Ianis Hagi'nin devre arasındaki durumu da merak ediliyor.

    Eurosport'un haberine göre Ianis Hagi'nin devre arasında takımdan ayrılması beklenebilir. Bu doğrultuda özellikle Fransız ekibi Lyon'un Rumen yıldızı kadrosuna katmak istediği aktarılıyor.

    GALATASARAY TAKİPTE
    Ianis Hagi için Lyon devrede olsa da Gerrard'ın ayrılığı sonrası Galatasaray, Roma ve Sevilla'nın da transfer durumunu yakından takip ettikleri belirtiliyor. Steven Gerrard'ın Hagi'yi Aston Villa'ya transfer edebileceği de aktarılan iddialar arasında...

        RANGERS BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ
        Rangers, Ianis Hagi için bonservis bedelini de belirlemiş durumda. İskoç ekibinin Rumen yıldız için 9 milyon sterlin talep edeceği ifade ediliyor.

        GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
        Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi'nin İstanbul doğumlu oğlu Iannis; geçtiğimiz Mayıs ayında GSP'ye yaptığı açıklamada, "Bir gün Galatasaray'da oynamak isterim. Ben, Galatasaray ile büyüdüm.

        Geleceğin neler getireceğini bilmiyorum ancak Galatasaray'a bağlıyım ve Galatasaray'ı çok seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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        Haberler Spor Galatasaray'da Ianis Hagi harekatı! Gerard sonrası temaslar başladı
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