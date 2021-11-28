Galatasaray'da Ianis Hagi harekatı! Gerard sonrası temaslar başladı

GALATASARAY TAKİPTE

Ianis Hagi için Lyon devrede olsa da Gerrard'ın ayrılığı sonrası Galatasaray, Roma ve Sevilla'nın da transfer durumunu yakından takip ettikleri belirtiliyor. Steven Gerrard'ın Hagi'yi Aston Villa'ya transfer edebileceği de aktarılan iddialar arasında...