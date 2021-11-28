CANLI | Sivasspor - Hatayspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor, sahasında Hatayspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da zorlu karşılaşmayı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırma peşinde.
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali, Caner, Goutas, Samba, Uğur, Ulvestad, Fajr, Kerem, Pedro, Gradel, Yatabare
Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Mehdi, Riberio, Saba, Traore, Ayoub, Diouf
SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sivasspor - Hatayspor maçı 28 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.