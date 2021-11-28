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    • Spor
    • 28.11.2021 15:41
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    • 28.11.2021 16:03
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    CANLI | Sivasspor - Hatayspor maçı canlı anlatım izle

    Sivasspor ile Hatayspor 21/22 Süper Lig 14. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Sivasspor-Hatayspor maçı, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nde oynanıyor. Sivasspor-Hatayspor maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

    CANLI | Sivasspor - Hatayspor

    Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor, sahasında Hatayspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da zorlu karşılaşmayı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırma peşinde.

    İLK 11'LER
    Sivasspor:     Ali, Caner, Goutas, Samba, Uğur, Ulvestad, Fajr, Kerem, Pedro, Gradel, Yatabare
    Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Mehdi, Riberio, Saba, Traore, Ayoub, Diouf

    SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Sivasspor - Hatayspor maçı 28 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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