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    Beşiktaş'ta kan kaybı sürüyor! Dolmabahçe'de Giresunspor hezimeti

    21. dakikada Diabate’nin penaltıdan golüyle geriye düşen Siyah-Beyazlılar 39’da Necip Uysal’ın atılmasıyla şoka uğradı Kartal ikinci yarıda Balde, Serginho ve Champness’in gollerine de engel olamayarak evinde tarihi bir yenilgi yaşadı.

    Hezimet!

    Kartal hezimete uğradı... Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Siyah-Beyazlılar, Giresunspor'a 4-0 yenilerek evinde tarihinin en ağır yenilgilerinden birisini aldı. Geçen sezon çifte kupa kaldıran Kartal bu skorla henüz 14. haftada şampiyonluk yarışına havlu attı.



    MERT'TEN İNANILMAZ BİR HATA
    18. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Diabate skoru 1-0 yaptı. 39'da Necip Uysal direkt kırmızı kart görünce Beşiktaş 10 kişi kaldı. 55'de kaleci Mert inanılmaz bir hata yaptı. Balde farkı ikiye çıkardı: 0-2. 57'de Batshuayi vurdu, kaleci Okan ayağıyla çıkardı.



    SAVUNMA ADETA UYUDU
    64'teBeşiktaş defansı adeta uyudu ve Serginho skoru 3-0 yaptı. 72. dakikada Rosier'in ortası direkten döndü. 72'de Larin'in kafa vuruşunu Okan mükemmel kurtardı. 90. dakikada kaleci Mert çime takılıp sakatlandı. Top önünde kalan Champness boş ağlara golü atarak gecenin skorunu belirledi: 0-4.



        17 SEZON SONRA EN KÖTÜ KARTAL
        Beşiktaş 14. haftalar itibariyle 2004-2005 sezonundan sonra en kötü Süper Lig performansının altına imza attı.



        Evinde Giresun'dan fark yiyip 10. sıraya gerileyen Beşiktaş 17 sezon sonra en kötü performansına imza attı. Siyah- Beyazlılar 14. haftalar itibariyle en son 2004-2005 sezonunda 20 puanda kalmıştı. Beşiktaş ayrıca ligde 2011'de 4-2 kaybettiği Fenerbahçe maçı sonrası sahasında ilk kez 4 gol yedi.



        GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
        4-0'lık tarihi yenilgi sonrası Beşiktaşlı futbolcular çok büyük bir üzüntü yaşadı. Birçok futbolcu bitiş düdüğüyle birlikte kendisini yere bırakırken, uzun süre ayağa kalkamadı. Josef de Souza'nın ise gözyaşlarına hakim olamaması dikkat çekti.



            GHEZZAL DEVAM EDEMEDİ
            Sezonun tartışılan isimlerinden Rachid Ghezzal ilk yarının sonunda sakatlık geçirdi. Maça devam edemeyen Cezayirli yıldız ikinci devrede forma giyemedi.



            TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİ
            Bitiş düdüğüyle soluğu tribünün yanında alan Rosier taraftarlarla konuşup özür diledi.



            Gecenin en gayretli isimlerinden biri olan Rosier maç biter bitmez tribüne doğru gitti. Fransız sağ bek taraftarlarla tek tek konuşarak özür diledi. Maç sonrası duygularını anlatan Rosier, "Taraftarların kızgınlığını anlayabiliyorum. Beşiktaş forması için çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Buraya gelen insanlar ceplerinden para veriyor. Zaman ayırıyor. Bazen bilet alacak para bulamıyor" ifadesini kullandı.



                MERT GÜNOK'UN KARA GECESİ
                Beşiktaş kalecisi Mert Günok kariyerinin en şanssız gecesini yaşadı. Önce büyük bir hata yaparak 2. gole sebebiyet veren tecrübeli kaleci, 90. dakikada çime takılıp sakatlandı. Pozisyon Giresun'un 4. golüyle sonuçlandı. Acılar içinde ambulansla hastaneye kaldırılan Mert Günok'un çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. Ameliyat olacak olan milli eldiven en az 8 ay takımdaki yerini alamayacak.



                TARTIŞILAN GOL
                Son dakikada Mert'in sakatlanması sonrası topu önünde bulan Champness boş ağlara golü bıraktı. Sosyal medyada, "Fair-Play nedeniyle golü atmamalıydı" şeklinde yorumlar yapıldı.



                VODAFONE PARK BOŞ KALDI
                Beşiktaş'ın Giresun ile oynadığı maça Siyah-Beyazlı taraftarlar ilgi göstermedi. Mücadeleyi 5 bine yakın taraftar stadyumdan izledi.

                    Vergisiz asgari ücret
                    Haberler Spor Beşiktaş'ta kan kaybı sürüyor! Dolmabahçe'de Giresunspor hezimeti
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