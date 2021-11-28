Beşiktaş'ta kan kaybı sürüyor! Dolmabahçe'de Giresunspor hezimeti

Kartal hezimete uğradı... Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Siyah-Beyazlılar, Giresunspor'a 4-0 yenilerek evinde tarihinin en ağır yenilgilerinden birisini aldı. Geçen sezon çifte kupa kaldıran Kartal bu skorla henüz 14. haftada şampiyonluk yarışına havlu attı.
MERT'TEN İNANILMAZ BİR HATA
18. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Diabate skoru 1-0 yaptı. 39'da Necip Uysal direkt kırmızı kart görünce Beşiktaş 10 kişi kaldı. 55'de kaleci Mert inanılmaz bir hata yaptı. Balde farkı ikiye çıkardı: 0-2. 57'de Batshuayi vurdu, kaleci Okan ayağıyla çıkardı.
SAVUNMA ADETA UYUDU
64'teBeşiktaş defansı adeta uyudu ve Serginho skoru 3-0 yaptı. 72. dakikada Rosier'in ortası direkten döndü. 72'de Larin'in kafa vuruşunu Okan mükemmel kurtardı. 90. dakikada kaleci Mert çime takılıp sakatlandı. Top önünde kalan Champness boş ağlara golü atarak gecenin skorunu belirledi: 0-4.