Beşiktaş'ta kan kaybı sürüyor! Dolmabahçe'de Giresunspor hezimeti





Evinde Giresun'dan fark yiyip 10. sıraya gerileyen Beşiktaş 17 sezon sonra en kötü performansına imza attı. Siyah- Beyazlılar 14. haftalar itibariyle en son 2004-2005 sezonunda 20 puanda kalmıştı. Beşiktaş ayrıca ligde 2011'de 4-2 kaybettiği Fenerbahçe maçı sonrası sahasında ilk kez 4 gol yedi.