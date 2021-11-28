Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan imalı istifa sözleri

Beşiktaş'ta Giresun yenilgisiyle taşlar yerinden oynadı... Taraftarlar futbolcuları ıslıklarken, maç sonunda ise "Sergen buraya, hesap ver taraftara" diye tempo tuttu. Bunun üzerine Sergen Yalçın'dan flaş bir çıkış geldi.
Beşiktaş'ta Giresun yenilgisiyle taşlar yerinden oynadı... Taraftarlar futbolcuları ıslıklarken, maç sonunda ise "Sergen buraya, hesap ver taraftara" diye tempo tuttu. Bunun üzerine Sergen Yalçın'dan flaş bir çıkış geldi.
BAŞKANLA GÖRÜŞECEĞİZ
Yalçın maç sonu, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Camiaya çok zarar vermek istemiyorum. Yarın (bugün) muhtemelen başkanla bir durum değerlendirmesi yapacağız" dedi.