Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan imalı istifa sözleri





KIRMIZI KART ÖNCESİ FAUL VARDI

Sergen Yalçın, Giresun maçıyla ilgili olarak ise, "VAR bir takımın kaderini belirledi. Necip'in kırmızı kartı öncesi Josef'e yapılan hareket ne bir fauldü. VAR 10 dakikada devreye girdi ve koskoca camiayı çökertti" diye konuştu.

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