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    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan imalı istifa sözleri

    Sergen Yalçın, “İstifa” sorusuna “Başkanla görüşeceğiz. Camiaya zarar vermek istemiyorum” yanıtını verdi. Görevi bırakabileceğinin sinyalini işaret etti.

    Daha fazla zarar vermek istemiyorum

    Beşiktaş'ta Giresun yenilgisiyle taşlar yerinden oynadı... Taraftarlar futbolcuları ıslıklarken, maç sonunda ise "Sergen buraya, hesap ver taraftara" diye tempo tuttu. Bunun üzerine Sergen Yalçın'dan flaş bir çıkış geldi.



    Beşiktaş'ta Giresun yenilgisiyle taşlar yerinden oynadı... Taraftarlar futbolcuları ıslıklarken, maç sonunda ise "Sergen buraya, hesap ver taraftara" diye tempo tuttu. Bunun üzerine Sergen Yalçın'dan flaş bir çıkış geldi.



    BAŞKANLA GÖRÜŞECEĞİZ
    Yalçın maç sonu, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Camiaya çok zarar vermek istemiyorum. Yarın (bugün) muhtemelen başkanla bir durum değerlendirmesi yapacağız" dedi.



        İSTİFA SİNYALİ Mİ VERDİ?
        Yalçın'ın sözleri istifa sinyali olarak değerlendirildi. Deneyimli hoca ayrıca, "Buradan çıkışı nasıl görüyorsunuz?" şeklindeki soruya verdiği "Göremiyoruz" yanıtı ile de kafalarda soru işareti yarattı.



        KIRMIZI KART ÖNCESİ FAUL VARDI
        Sergen Yalçın, Giresun maçıyla ilgili olarak ise, "VAR bir takımın kaderini belirledi. Necip'in kırmızı kartı öncesi Josef'e yapılan hareket ne bir fauldü. VAR 10 dakikada devreye girdi ve koskoca camiayı çökertti" diye konuştu.

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        Haberler Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan imalı istifa sözleri
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