Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemlere ağır sözler





Hakem hatalarının peşini bırakmayacaklarını söyleyen Çebi, "Beyan ediyorum eğer çeteyseniz ya da örgütseniz bunu ortaya koyacağız. Örgütlü bir iş yapıyorsanız bunu da ortaya koyacağız ya da bu işi çok çabuk bu geceden itibaren bir şekilde düzelteceksiniz." dedi.