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    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemlere ağır sözler

    Beşiktaş Başkanı Çebi, Giresun maçındaki tartışmalı pozisyonlar sebebiyle hakemlere yüklendi. “Beyan ediyorum eğer çeteyseniz ya da örgütseniz bunu otarya koyacağız” dedi.

    Örgüt müsünüz siz!

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Giresunspor maçı sonrası hakemler ile ilgili çok sert sözler sarf etti.



    Hakem hatalarının peşini bırakmayacaklarını söyleyen Çebi, "Beyan ediyorum eğer çeteyseniz ya da örgütseniz bunu ortaya koyacağız. Örgütlü bir iş yapıyorsanız bunu da ortaya koyacağız ya da bu işi çok çabuk bu geceden itibaren bir şekilde düzelteceksiniz." dedi.



    Çebi, Sergen Yalçın ile ilgisi ise, "Sergen Yalçın'ın yerine B planını bu saate kadar düşünmedik. Bu tür şeyler olağanüstü durumlardır, olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınabilir" diye konuştu.

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    Haberler Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemlere ağır sözler
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