Aslan lige pençe atıyor! Tek hedef 3 puan alarak galibiyet serisi başlatmak





5 İSİM KADROYA ALINMADI

Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını dün tamamayan Galatasaray, Malatya'ya gitti. Fatih Terim sakatlıkları bulunan Sacha Boey ve Arda Turan'ı kadroya almadı. Ayrıca Assunçao da yabancı kontenjanı nedeniyle Malatya'ya götürülmedi. Terim'in Oğulcan ve Aytaç'a da kadroda yer vermemesi dikkat çekti.



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