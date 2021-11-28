Aslan lige pençe atıyor! Tek hedef 3 puan alarak galibiyet serisi başlatmak

Hafta içi Avrupa Ligi'nde Marsilya önünde çok önemli bir galibiyet elde edip 2. turu garantileyen Galatasaray, Süper Lig'e dönüyor. Sarı- Kırmızılılar bu akşam Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kalan Galatasaray'da tek hedef, Malatya'yı yenerek yeni bir galibiyet serisi başlatmak.
4 MAÇTA 1 KEZ GÜLDÜ
G.SARAY Yeni Malatya deplasmanında çok zorlanıyor. Sarı-Kırmızılılar son 4 maçta tek galibiyetini geçen sezon Babel'in son dakika golüyle elde etti.
MARSİLYA 11'İ AYNEN SAHADA
Cimbom kiritik Yeni Malatyaspor deplasmanına Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı deviren kadroyla çıkacak. Hafif sakatlıkları bulunan ancak Malatya'ya götürülen Cicaldau ve Kerem Aktürkoğlu bu akşam 11'deki yerini alabilecek. Fatih Terim forvette, Marsilya maçındaki futbolu çok beğenilen Diagne'yi oynatacak.