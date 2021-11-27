Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan samimi açıklamalar





Bordo-Mavililer'in Başkanı, "Şampiyonluk nasip olursa gelecek yılı düşüneceğim. Fay hattı gerildi. Gerildiği zaman Allah korusun 7.8, 8.2 depremlerde karşılıyorsunuz. Ben bu işin sorumlu olan tarafındayım. Başkan değil de taraftar Ahmet Ağaoğlu olsaydım aynı şeyleri düşünürdüm. Ben bu heyecanı 2010- 2011, 2004'de yaşadım. 1996'da yoğun olarak yaşadım. İçine düştüğüm hayal kırıklığı ile psikolojik olarak kendimi toparlamam uzun zaman aldı. Bugün sorumlu konumdayım, rotayı çizen biziz, gemi kaptanı biziz. Geminin kaptanın dümeni bırakıp ellerini havaya kaldırıp koşması beklenemez" diye konuştu.

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