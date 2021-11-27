Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan samimi açıklamalar

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TSYD Trabzon Dergisine samimi açıklamalarda bulundu.
Ağaoğlu, "Başkanlık sadece hayal edilecek bir şey değil, Allah'ın takdiri olan bir şey. 2002 Kasım'da aday olmuştum, gerçekleşmedi. Ama beklemediğim bir anda 2018 yılında kendimi başkanlık koltuğunda buldum" dedi.
Bordo-Mavililer'in Başkanı, "Şampiyonluk nasip olursa gelecek yılı düşüneceğim. Fay hattı gerildi. Gerildiği zaman Allah korusun 7.8, 8.2 depremlerde karşılıyorsunuz. Ben bu işin sorumlu olan tarafındayım. Başkan değil de taraftar Ahmet Ağaoğlu olsaydım aynı şeyleri düşünürdüm. Ben bu heyecanı 2010- 2011, 2004'de yaşadım. 1996'da yoğun olarak yaşadım. İçine düştüğüm hayal kırıklığı ile psikolojik olarak kendimi toparlamam uzun zaman aldı. Bugün sorumlu konumdayım, rotayı çizen biziz, gemi kaptanı biziz. Geminin kaptanın dümeni bırakıp ellerini havaya kaldırıp koşması beklenemez" diye konuştu.