Çok gergin olan Pereira, Olympiakos yenilgisi sonrası soru soran gazeteciye patladı!

Galatasaray derbisinden zaferle ayrıldıktan 3 gün sonra Olympiakos'a yenilip UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de 'sistem gerilimi' yaşanıyor.
Karşılaşma sonunda oldukça gergin olan teknik direktör Vitor Pereira'nın kendisine sorulan, "Maç içinde neden 4'lüden 5'liye geçtiniz?" sorusu üzerine çok sinirlenerek, "Arkadaşım her şey benim sorumluluğumda. Anladın mı? Bitti!" ifadesini kullandı ve basın toplantısından çok sinirli bir şekilde ayrıldı.
Ancak Pereira'nın bu tepkisinin altında çok başka bir neden olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe derbisi sonrası sosyal medyada sıkça dile getirilen, "Ali Koç istedi, Pereira sistemi değiştirdi" söyleminin Samandıra'da da gündeme oturduğu öğrenildi.