Çok gergin olan Pereira, Olympiakos yenilgisi sonrası soru soran gazeteciye patladı!

Karşılaşma sonunda oldukça gergin olan teknik direktör Vitor Pereira'nın kendisine sorulan, "Maç içinde neden 4'lüden 5'liye geçtiniz?" sorusu üzerine çok sinirlenerek, "Arkadaşım her şey benim sorumluluğumda. Anladın mı? Bitti!" ifadesini kullandı ve basın toplantısından çok sinirli bir şekilde ayrıldı.