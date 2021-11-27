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    Çok gergin olan Pereira, Olympiakos yenilgisi sonrası soru soran gazeteciye patladı!

    Fenerbahçe'de Portekizli hoca Vitor Pereira, “Neden 4’lüden maç içinde 5’liye geçtiniz?” sorusunu, “Her şey benim sorumluluğumda. Anladın mı?” diyerek yanıtladı ve basın toplantısından ayrıldı. Pereira’nın bu tepkisinin altında, “Sistem gerilimi” olduğu ortaya çıktı.

    Sistem gerilimi
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    Galatasaray derbisinden zaferle ayrıldıktan 3 gün sonra Olympiakos'a yenilip UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de 'sistem gerilimi' yaşanıyor.

    Karşılaşma sonunda oldukça gergin olan teknik direktör Vitor Pereira'nın kendisine sorulan, "Maç içinde neden 4'lüden 5'liye geçtiniz?" sorusu üzerine çok sinirlenerek, "Arkadaşım her şey benim sorumluluğumda. Anladın mı? Bitti!" ifadesini kullandı ve basın toplantısından çok sinirli bir şekilde ayrıldı.

    Ancak Pereira'nın bu tepkisinin altında çok başka bir neden olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe derbisi sonrası sosyal medyada sıkça dile getirilen, "Ali Koç istedi, Pereira sistemi değiştirdi" söyleminin Samandıra'da da gündeme oturduğu öğrenildi.

        Pereira'nın yapılan konuşmalardan son derece rahatsızlık duyduğu ve bu nedenle basın toplantısında patlama yaşadığı ifade edildi. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre şu anda Portekizli teknik adam ile Başkan Ali Koç arasında soğuk bir savaş var.

        Bu savaş yeni bir kötü sonucun ardından çok farklı bir boyuta taşınabilir.

        EVİNE GÖNDERDİK
        Yunan basını Olympiakos'un galibiyetine geniş yer verdi. Gazeteler, "Tiquinho, Fenerbahçe'yi evine gönderdi" diye yazdı.
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            Haberler Spor Çok gergin olan Pereira, Olympiakos yenilgisi sonrası soru soran gazeteciye patladı!
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