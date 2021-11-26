Başakşehir - Altay | CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Altay'ı konuk ediyor.
Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle 5'te 5 yapan Başakşehir 21 puanla yedinci, Altay ise 16 puanla 11. sırada bulunuyor.
İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Hasan Ali, Duarte, Ndayishimiye, Ömer Ali, Mahmut, Tolga, Berkay Özcan, Guldbrandsen, Chadli, Okaka
Altay: Lis, Cebrayil, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Poko, Pinares, Thiam, Rodriguez, Kappel, Kazımcan Karataş, Bamba