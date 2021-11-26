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    • Spor
    • 26.11.2021 20:08
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    • 26.11.2021 20:09
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    Başakşehir - Altay | CANLI ANLATIM İZLE

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Altay'ı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Başakşehir - Altay | CANLI

    Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Altay'ı konuk ediyor.

    Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle 5'te 5 yapan Başakşehir 21 puanla yedinci, Altay ise 16 puanla 11. sırada bulunuyor.

    İLK 11'LER
    Başakşehir: Muhammed, Hasan Ali, Duarte, Ndayishimiye, Ömer Ali, Mahmut, Tolga, Berkay Özcan, Guldbrandsen, Chadli, Okaka

    Altay: Lis, Cebrayil, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Poko, Pinares, Thiam, Rodriguez, Kappel, Kazımcan Karataş, Bamba

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